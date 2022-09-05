البحيرة: مصر شهدت نهضة زراعية شاملة.. والمحافظة تزرع 187 ألف فدان أزر

استقبل اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، ديمبلي ياعقوبا مدير عام هيئة تنمية زراعة الأرز بدولة كوت ديفوار، والوفد الفني المرافق له، لمتابعة حصاد محصول الأرز.

وتفقدوا محصول الأرز بقرية سمخراط بمركز ومدينة الرحمانية، ثم تباحث الوفد مع المعاهد المتخصصة في برامج الأرز، بحضور المهندس بدر محمد بدر مدير مديرية الزراعة، الحسيني أبو عيانة رئيس مركز ومدينة الرحمانية.

ورحب اللواء محمد شوقي بدر، بأعضاء الوفد على أرض محافظة البحيرة، موضحا ما شهدته الدولة المصرية مؤخرا من نهضة زراعية شاملة، فضلا عن التقدم في مجال البحوث العلمية المتعلقة بالمحاصيل الزراعية.

البحيرة أكبر من المحافظات زراعة للأرز

أكد السكرتير المساعد، أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية بمصر، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة المخصصة لزراعة الأرز 186650 فدانا، عبارة عن: 80 ألف فدان مساحات الأرز الجاف والمياه المتأثرة بالملوحة، و106650 فدانا على الترع.

الاستفادة من الخبرات في رزاعة الأرز

أشار ديمبلي ياعقوبا، إلى أن الزيارة تأتي للاستفادة من الخبرات المصرية، ونقل تجارب المزارعين على الطبيعة للاستفادة منها، خاصة تنمية زراعة محصول الأرز.

وأوضح الدكتور محمود أبو يوسف أستاذ قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أهمية زيادة الناتج القومي لمحصول الأرز، الذي يتم بتجانس العلاقة بين الباحث والمرشد.

وتابع الوفد، يوم الحصاد في حقول الفلاحين، وإجراءات جلسات نقاشية مع مركز البحوث الزراعية حول تكنولوجيا زراعة وحصاد الأرز، جاء ذلك في ختام الزيارة.