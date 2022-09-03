تجهيز 21 موقعا لاستلام محصول الأرز بمراكز ومدن كفر الشيخ

استعد 21 موقعا بالمراكز والمدن والقرى الأم بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال محصول الأرز الجديد بهذا العام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه جرى الانتهاء من تجهيز 21 موقعا لاستلام الأرز، بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدا أن المنزرع من الأرز هذا العام، 244 ألف فدان، والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، مشيراً إلى أنه وجه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كل التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.

معاينة مواقع التوريد

وأكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، في بيان، أنه جرى معاينة مواقع التوريد، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للتخزين، وجرى والتنسيق مع كل الجهات المسوقة، وهي: شركة مضارب الأرز، والبنك الزراعي المصري، والشركة المصرية للصوامع، كما تم تجهيز محاضر الفرز المطلوبة وعمل السجلات اللازمة.

ولفت إلى أنه تم تشكيل اللجان بكل المواقع، وتتكون اللجنة من 5 أعضاء، رئيس اللجنة، ومفتشي تموين، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وأمين العهدة للجهة المسوقة، وعضو للموازين.

تطبيق عقوبات على المزارعين حال عدم التوريد

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيجر تطبيق العقوبات على المزارعين، في حالة عدم توريد الأرز، منها عدم صرف الأسمدة لمدة عام، ومنعه من زراعة الأرز في العام التالي، وتحرير محضر وتوقيع غرامة تصل لـ10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.

وعلى جانب، آخر شهد المحاسب السيد عبد الستار، بدء توريد محصول الأرز من المزارعين لهنجر شباس الملح، لحساب الهيئة العام للسلع التموينية لعام 2022م بمعدل واحد طن لكل فدان، حيث تم توريد اليوم السبت، 6 أطنان، فى بداية العمل على توريد المحصول عن طريق أحد المزارعين.