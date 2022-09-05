«التضامن»: الرئيس وجه بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات لتكثيف التوعية بقضايا الأسرة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن رئيس الجمهورية وجّه بزيادة عدد الرائدات الاجتماعيات بهدف تكثيف حملات التوعية الخاصة بزيادة وعي الأسر المصرية فيما يخص القضايا التي تؤخر تنمية الأسرة وتتسبب في الزيادة السكانية، وبعض الممارسات الخاطئة خاصة للنساء والأطفال.

تدريب الرائدات على الاستمارات

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها اليوم، إلى أنه من المنتظر أن تقوم الرائدات الاجتماعيات بجمع البيانات لما يقرب من 4 ملايين أسرة في قرى حياة كريمة، وجار تدريبهم علي الاستمارات المتوقع استيفائها خلال الفترة المقبلة لقياس الوضع الحالي لوعي الأسر المصرية.

انطلاق البرنامج التدريبي الموسع للرائدات الاجتماعيات

ولفتت التضامن إلى انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي الموسع للرائدات الاجتماعيات الجدد، الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا على مستوى 11 مركزا تحت عنوان «تدريب الرائدات الريفيات الجدد».

وأكد ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وفق بيان التضامن اليوم، أن التدريب يأتي لتأهيل الرائدة الاجتماعية في إطار الدور الذي تقوم به في نشر الرسائل المجتمعية والصحية وغيرها، بما يخدم قضايا التنمية بالمجتمع، مشيرا إلى أهمية إعداد كوادر واعية وقادرة على أداء أدوارها والمهام المنوطة بها من أجل تحسين الحياة بالمجتمعات خاصة الريفية.

ترسيخ الوعي الإيجابي في القضايا التي تهم الأسرة

وأضاف بخيت، أن الرائدة الريفية هي «سفير وزارة التضامن الاجتماعي في الميدان» نظرا لأنها تضطلع بدور مهم في ترسيخ الوعي الإيجابي في القضايا التي تهم الأسرة وحماية الأطفال والنساء وصحة المرأة والطفل، وتشجيع المرأة على الإنتاج والادخار وتحسين أوضاع الأسرة المهمة.

1574 رائدة ريفية مستهدفة على مستوى 11 مركزا

وقال مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن هذا التدريب يستهدف 1574 رائدة ريفية على مستوى 11 مركزًا بالمحافظة، ويستمر على مدى 5 أيام عمل يتناول تعريف الرائدة بخدمات وبرامج الوزارة ومبادراتها «فرصة، 2 كفاية، وعي، مودة»، والتعرف على محاور كل منها وأهدافها والفئات المستهدفة، وكذلك برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» والمستندات المطلوبة والفئات المستحقة، والمشروعات التنموية للمرأة التي تنفذها الوزارة ومشروعات تنمية المرأة الريفية والتعريف بخدمات الوزارة المقدمة للمرأة وذوي الإعاقة، وكيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وكيفية إشهار الجمعيات الأهلية ودورها في خدمة المجتمع.