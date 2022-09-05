آخر تطورات مشروعات حياة كريمة بالإسماعيلية: نسب الإنجاز تصل لـ100%

أعادت مبادرة «حياة كريمة» الأمل إلى قرى الريف المصري، محققة العديد من الإنجازات في المجالات كافة، إذ تعد المشروع القومي وأحد أكبر المبادرات التنموية على مستوى العالم، وشهدت مشروعات المبادرة تطورًا في نسب التنفيذ بجميع القرى، فيتسابق جميع العاملين في مواقع العمل، سواء عمال أو مهندسين أو مشرفين، مع الزمن لإنهاء المشروعات الخدمية، وفق الجدول الزمني المحدد، بمعايير جودة عالية، وسط متابعة ميدانية مستمرة من المحافظين ومختلف المسؤولين، لتفقد سير العمل ونسب الإنجاز لتذليل أي عقبات.

مشروعات حياة كريمة

وكشفت مؤسسة حياة كريمة، عن آخر تطورات المشروعات، في قرى الإسماعيلية، موضحة أهم الأرقام حول الإنجازات التي تحققها المبادرة في عدد من القطاعات، وما تنفذه من عمليات تطوير للقرى وتحويلها من مناطق عشوائية بلا خدمات إلى قرى تكفل حياة كريمة للمواطنين.

وتضمن التقرير شرحاً وافياً بالأرقام والصور لآخر ما توصلت إليه مشرعات المبادرة في القرى المدرجة تحت مظلة حياة كريمة بالمحافظة، مرفقاً بإنفوجراف موضح عليه نسب إنجاز المشروعات حتى الآن.

حياة كريمة في الإسماعيلية

عرض التقرير، جانبًا من المشروعات التي نفذتها المبادرة بالصور، والمشروعات التي لا تزال جارية حتى الآن بالمشروع القومي العملاق لتنمية وتطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2019 تحت اسم حياة كريمة، الذي يعد مشروع البناء والتعمير الأضخم في العالم، وفقًا لحجم العمل والمدة الزمنية وحجم الإنفاق.

وتفقد فريق مؤسسة حياة كريمة، مواقع تنفيذ عدد من المشروعات في قرية التقدم، بمركز القنطرة شرق، كان أهمها مشروع مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، الذي تم الانتهاء من تشطيباتهم بشكل نهائي.

كما أشارت المؤسسة إلى الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المبنى الإداري والمكتبة والملعب الخماسي، وتنفيذ 3 كباري، في قطاع الكباري، فضلًا عن الانتهاء من إنشاء نقطة إسعاف الأمل ورفع كفاءة نقطة إسعاف التقدم، بقطاع الصحة.

نسب الإنجازات

ونشرت المؤسسة، إنفوجرافًا يوضح نسب الإنجازات في المحافظة التي جاءت على النحو التالي:

وأكّدت مؤسسة حياة كريمة استمرار العمل في جميع القرى والمحافظات المدرجة تحت مضلة حياة كريمة، لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري في جميع نواحي الحياة، والارتقاء بمستوى المعيشة، وخاصة في قرى الريف المصري.