«مايكروسوفت» تطلب مهندس دعم فني للعمل في مصر.. تعرف على الشروط

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft عن حاجتها لشغل وظيفة جديدة في مصر، حيث تطلب الشركة مهندس للدعم الفني.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، إن مهندسي الدعم لخدمة العملاء لدى الشركة يعمل كمصادر تقنية في الخطوط الأمامية لعملاء Microsoft وشركائها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الويب، حيث يعمل على حل مشاكل العملاء بشكل تعاوني وتفاعلي، وتقديم مشورة دعم استباقية، والمساهمة في جودة المنتج والتحسينات وإنشاء أصول المساعدة الذاتية للوصول إلى المزيد من العملاء على نطاق واسع، لتقديم تجربة دعم فني رائعة للعملاء، من خلال تحديد المشكلة والوصول إلى الحل الكامل.

تجربة دعم العملاء مع Microsoft

وأشارت أن المتقدم للوظيفة ستتمحور مهامه اليومية حول توفير الخبرة الفنية، ولفتت إلى أنه سيكون مسؤول عن التالي:

• مسؤول عن تجربة دعم العملاء مع Microsoft.

• امتلاك واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وحل المشكلات الفنية للعملاء، باستخدام التعاون وأفضل الممارسات لتحرّي الخلل وإصلاحه والشفافية داخل الفرق وعبرها.

• تحديد الحالات التي تتطلب التصعيد «إما تقنيًا أو استراتيجيًا».

• إنشاء وصيانة طلبات إدارة الحوادث لمجموعة المنتجات أو المجموعة الهندسية.

• المساهمة في مبادرات انحراف الحالة والأتمتة وأصول المساعدة الذاتية الرقمية الأخرى لتحسين تجربة العميل والمهندس.

• توفير أنشطة المنحدرات ومشاركة المعرفة والتدريب الفني والتوجيه.

• قيادة التعاون التقني والمشاركة خارج CSS «فرق هندسة المنتجات، الخدمات، الدعم، المناطق».

• قيادة أو المشاركة في بناء مجتمعات ذات أدوار توصيل للأقران.

شروط الحصول على الوظيفة

ولفتت إلى ضرورة إجادة للغة الانجليزية وإمكانية التعامل بالألمانية والفرنسية والإيطالية، كميزة زائدة، وأن يكون لديه خبرة في المجالات الأتية:

• Networkconcepts (DNS، بروتوكولات الشبكة، IPs والمنافذ.

• أساسيات نظام التشغيل «التسجيل، العمليات، الحقوق والأذونات».

• Active Directory «بروتوكولات المصادقة، PKI».

• الهندسة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها، التصميم، الإدارة.