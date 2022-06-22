«التعليم» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بإعلان أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة تطبيقات مايكروسوفت العالمية Microsoft Office Specialist World Championship والمؤهلين لتمثيل مصر في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، التي نظمتها الإدارة العامة للتعليم الإلكترونى بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة سيرتي بورت المنظم الرئيسي للمسابقة.

وفي كلمتها، نقلت الدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، تحية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للحضور، وقدمت الشكر له لدعمه، وتوفيره كافة وسائل التكنولوجيا للطلاب، مشيرة إلى أن هذه المسابقة تعد من المسابقات الدولية القوية في مجال تطبيقات Microsoft Office؛ إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي وتنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم تهتم بإعداد جيل على دراية بأهم متطلبات العصر ومواكبة التطور التكنولوجى، موضحة بأنه يتم عقد هذه المسابقة الدولية المقدمة من شركة سيرتى بورت على المستوى المحلي، تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشركة مايكروسوفت العالمية، ومصر للطيران الناقل الوطني الرسمي.

المسابقة جرت على ثلاث مراحل

وأوضحت أن هذه المسابقة تمت على مستوى الجمهورية على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى (التمهيدية) اشترك بها ما يقرب من 3500 طالب على مستوى الجمهورية تم تدريبهم على البرامج المشاركة بالمسابقة، وفي المرحلة الثانية تم اختيار أفضل 2000 طالب، وتمت تصفية 130 طالبًا بعد اجتيازهم الاختبارات المطلوبة، مشيرة إلى أنه يتم اليوم الإعلان عن اختيار أفضل 6 طلاب، لتمثيل جمهورية مصر العربية في المسابقة الدولية إذ سيشارك في هذا العام 119 دولة.

وأكد المهندس ياسر محمد عمران رئيس قطاع المعلومات بوزارة الطيران، أنه في ظل التطورات العالمية المتسارعة على مستوى الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الحديثة يعد التحول الرقمي عنصرًا رئيسيًا من عناصر تحقيق التنمية المستدامة في مصر ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران تقوم بدور كبير في دعم المبادرات التي تسهم في صقل مهارات وخبرات الشباب على النحو الذي يؤهلهم للمساهمة الفعالة في النهضة التكنولوجية بالدولة، وذلك إيمانًا منها كشركة وطنية بدورها المجتمعي في المساهمة في رفع كفاءة وقدرة الشباب المصري في استيعاب وسائل وتكنولوجيات العصر القادم التي تؤهلهم للعمل في السوق العالمي والمحلي، وتقدم بالشكر لشركة مايكروسوفت والسادة قيادات وزارة التربية والتعليم ولكل القائمين على هذه المسابقة العالمية، متمنيًا مزيدًا من التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

من جهته، أوضح المهندس مازن حنا المدير الإقليمي لشركة «سيرتي بورت»، أن هذه المسابقة دولية بالتعاون مع عدة شركاء منهم شركة مايكروسوفت، وأن المسابقة تمت على مدار 18 سنة بمشاركة 119 دولة على مستوى العالم وأنه على مدار العام الماضى والحالى تمت المسابقة برعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتم عمل المسابقة الدولية، ووجه لوزارة التربية والتعليم الشكر، ولأولياء الأمور والطلاب، قائلاً: «إن وجودنا اليوم بالوزارة يمثل أكبر تكريم للجميع، ونوه بأن مسابقة العام القادم ستتم في أول شهر سبتمبر 2022، والتصفيات المحلية خلال شهر مايو 2023».

مصر مليئة بالمهارات التي تتطلب التوجيه

من جهته أشاد المهندس عمرو المصرى مدير قطاع التعليم بشركة مايكرووفت مصر بالتمثيل المشرف للطلبة، مشيرًا إلى أن مايكروسوفت تتبنى فكرة الـskilling ودعم وتحفيز المهارات داخل كل طالب، مؤكدًا أن مصر مليئة بالمهارات التي تتطلب التوجيه، وتعمل مايكروسوفت بالتعاون مع الوزارة على استقطاب المهارات المميزة داخل جمهورية مصر العربية، ومساعدة الطلاب على تحقيق هدفهم، ولدينا الإمكانيات والقدرات لرفع اسم مصر على مستوى العالم كله.

تم خلال الاحتفال الإعلان عن الفائزين، وقد فازت الطالبة كريست هانى عبد الملاك سعيد من محافظة سوهاج، والطالبة ملك حسين بمحافظة السويس، والطالب حسين وليد حسين زكى بمحافظة مطروح، والطالب أحمد خليل إبراهيم بمحافظة القاهرة، والطالب أحمد شريف أبو المعاطى العفيفي بمحافظة الدقهلية، والطالب محمد وليد محمد بمحافظة الفيوم.

وفي نهاية الحفل، تم تكريم جميع الطلاب والمشرفين المشاركين في المسابقة من محافظات الجمهورية، وتقديم دروع تكريم للشركات المشاركة.

حضر الحفل، اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن، والدكتورة فتحية خيرى مدير عام الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، والمهندس ياسر محمد عمران رئيس قطاع المعلومات بوزارة الطيران، والمهندس مازن حنا المدير الإقليمي لشركة «سيرتي بورت»، والمهندس عمرو المصري مدير قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر.