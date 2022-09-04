شركة «شل» تطلب موظفين في فرع القاهرة.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت شركة «شل» العالمية العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، عن حاجتها لموظفين جدد للتعين داخل فرع الشركة بالقاهرة، وتتمثل الوظيفة في ما يسمى بـ«أخصائي نجاح العملاء».

المؤهلات المطلوبة

وأضافت الشركة، عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، أنه يفضل أن يكون المتقدم للشركة حاصلا على درجة البكالوريوس (تخصص تجاري / مالي)، أو خبرة معادلة، وأن يكون لديه خبرة سابقة في خدمة العملاء أو العمليات، ويجيد اللغة الإنجليزية، وخبرة في التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس «GSAP»، وتحليلات البيانات والرؤى، وامتلاك أخلاقيات خدمة العملاء القوية، فضلا القدرة على فهم احتياجات العملاء وتلبية احتياجاتهم وتأييدها، مع الالتزام بسياسات وإجراءات «شل»، وأن يكون قادرا على إظهار عقلية التحسين المستمر، وإظهار مهارات الاتصال وبناء العلاقات، وإظهار الرغبة في التدريب ، وإظهار الانفتاح على ردود الفعل وفرص تحسين الأداء.

المهام المطلوبة

وأوضحت الشركة أن مهام من يتولى وظائف أخصائي نجاح العملاء تتمثل في تقديم دعم عالي الجودة في الخطوط الأمامية لعملاء «شل» الحاليين من الأمر إلى السداد، ومتخصص عمليات العملاء يقود الاتصالات الاستباقية والتفاعلات ذات القيمة المضافة وحل المشكلات الفعال، ما يوفر أفضل تجربة عملاء في السوق، وكذلك تقديم عروض قيمة للعميل الذي يميز شل عن منافسيها، ويدعم مديري الحسابات في استيعاب العملاء للشركة، وتقديم جميع التغييرات ذات الصلة لاتفاقية العميل طوال دورة حياة العقد، وعملية إعداد العقد والتعديل والإدارة.

وأوضحت الشركة أن اختصاصات الوظيفة تتمثل في:

- المحاسبات الرئيسية.

- إدارة الطلبات.

- إدارة الائتمان.

- إدارة الخلاف.

- ردود الفعل والقضايا.

- إدارة خدمة زيوت التشحيم.

- ادارة العقود.

- ضمان الامتثال بنسبة 100٪.التسعير.

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

- إعداد البيانات الرئيسية وتعديلها.

- إدارة بيانات دورة حياة المنتج.

- إدارة عناصر عملية DFOA، وبريد شكاوى العملاء.

- دعم وإعداد بدون لمس.

وأوضحت شركة شل العالمية أن من يري أن هذه المواصفات تتواجد به عليه التقدم للوظيفة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.