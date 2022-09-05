التعليم: لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت في العام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله بشأن إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس، خلال العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن القرار متروك للمحافظين.

وناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.