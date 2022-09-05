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التعليم: لا صحة لإلغاء إجازة يوم السبت في العام الدراسي الجديد

كتب:

أميرة فكري
03:18 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما تم تداوله بشأن إلغاء إجازة يوم السبت بالمدارس، خلال العام الدراسي الجديد 2022/ 2023، لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن القرار متروك للمحافظين.

وناشدت وزارة التربية والتعليم وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة. 

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