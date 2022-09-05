«التعليم» تكشف مصير امتحانات الصفين الأول والثاني بالثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام خلال العام الدراسي المقبل 2022/2023، في ظل التغيرات التي تجريها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على آلية امتحانات الثانوية العامة.

لا امتحانات مركزية موحدة للصفين الأول والثاني الثانوي العام

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تقرر عدم إجراء امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي بشكل مركزي موحد، بل ستكون على مستوى الإدارات التعليمية.

وأضاف المصدر أن امتحانات ثانوية النقل، ستكون إلكترونية على مستوى الإدارات، على أن يتم وضعها من خلال الإدارات التعليمية أيضا؛ لأن هذه سنوات نقل ويجب أن يتم التعامل معها بنفس طريقة التعامل مع صفوف النقل الأخرى، مستبعدا سقوط السيستم مرة أخرى بعد إجراء الامتحانات على مستوى الإدارات.

تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022 .. 150 جنيها رسوم للمادة

وفي سياق آخر، يواصل طلاب الثانوية العامة الدور الثاني المتضررين من تتائجهم لليوم التاني، على تقديم تظلمات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على هذا الرابط.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم سداد مبلغ 150 جنيهًا عن كل مادة في نتيجة الثانوية العامة، من خلال أحد منافذ «البريد المصري - فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان -مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال».

وأشارت الوزارة، إلى أن آخر موعد للتقديم في التظلمات يوم الأحد المقبل، مشددا على متابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشكل شبه يومي لمعرفة موعد ومكان الإطلاع الخاص بكل طالب؛ للاطلاع على ورقة الإجابة وصورة غلاف كراسة الأسئلة ونموذج الإجابة.