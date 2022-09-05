لليوم الثاني.. تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2022

تواصل المدارس الثانوية على مستوي الجمهورية لليوم الثاني على التوالي، تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2022، الذين اجتازوا امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2022، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم، والتقديم في المرحلة الثالثة للتنسيق بالقبول في الجامعات والمعاهد.

استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة دور ثاني 2022

وشددت المدارس الثانوية على طلاب الثانوية العامة، دفع رسوم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022، 65 جنيًها، التي تتضمن «تكلفة طبع وتحرير الاستمارة 44 جنيهًا، رسوم ضريبة الدمغة 9 جنيهات، رسم تنمية الموارد المالية للدولة جنيهين، رسم إضافي 10 جنيهات».

وأكدت المدارس، ضرورة حضور طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2022، وأولياء أمورهم للتوقيع على استلام إخطار النجاح الخاص بأبنائهم.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2022

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022، بنسبة 88.7%، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2022، 157 ألف و930 طالبًا وطالبة، وعدد الطلاب الذين حضروا 156 ألفًا و88 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفًا و475 طالبًا وطالبة.