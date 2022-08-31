بعد تكريم لبلبة.. كيف دعمت وزارة التربية والتعليم الفنون والثقافة؟

تكريم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للفنانة القديرة لبلبة، عكس الدور الذي تقوم به الوزارة بقطاعاتها المختلفة في دعم الفن والثقافة بالمجتمع، وربط الطلاب بالفنون المختلفة، لتكون جزءًا أصيلًا من بناء شخصياتهم وأكثر تحضرًا وانفتاحًا عبر الفعاليات الفنية والمسرحية التي يجرى تنظيمها.

كما عكس احتكاك الطلاب بالرموز الفنية في تلك المناسبات، والنظرة الإيجابية التي تتعامل بها الوزارة مع الفنانين والمثقفين الذين يشاركون في تشكيل الوعي الطلاب، من خلال أعمالهم الفنية، وآخرهم الفنانة لبلبة التي قدمت دورا بارزا في مسلسل «دايما عامر»، وتقمصت شخصية مديرة مدرسة منضبطة وصارمة، لتقدم للمجتمع نموذجا فريدا في كيفية أن تكون عليه الإدارة المدرسية.

زرع روح الانتماء والمواطنة

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كان لها دورا كبيرا في دعم الفن والثقافة، بداية من بدء مهرجان الفنون المسرحية لطلاب المدارس على مستوي الجمهورية في عام 2018 بموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، وكان الهدف الأساسي زرع روح الانتماء والمواطنة وبناء الشخصية مهاريا وفنيا وثقافيا ووجدانيا للطلاب من خلال المسرح المدرسي.

وقالت وزارة التربية والتعليم، اشترك في المهرجان الأول 21 محافظة على مستوي الجمهورية تمت التصفية المبدئية في المديريات التعليمية بإجمالي 8400 طالب وطالبة، وفي التصفيات النهائية والتي أقيمت بمدينة السادس من أكتوبر بإجمالي 2500 طالب وطالبة.

وشارك في المهرجان الختامي للأنشطة الطلابية قطاع الخدمات والأنشطة والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ووفد من السفارة الإيطالية والفنانين طارق الدسوقي ومصطفى خاطر ولقاء سويدان، وحقق أهدافه وكانت المنافسة قوية جدا ومتناغمة بين المحافظات المشاركة.

مهرجان الفنون المسرحية 2019

وأضافت وزارة التعليم، أن المهرجان الثاني للفنون المسرحية والذي حمل اسم الفنان القدير محمد صبحي عام 2019 شارك به 22 محافظة بإجمالي عدد طلاب 9600 طالب وطالبة في المرحلة الأولى و1400طالب وطالبة في المرحلة النهائية.

الفنان محمد صبحي أشاد بالطلاب والتناغم في الأداء الفني والاستعراضي، واكتمال العناصر المسرحية من ديكور وملابس وإضاءة ونصوص مسرحية هادفة، وكان لحضوره المهرجان حافز كبير للطلاب للمنافسة الشريفة فيما بينهم.

وفي عام 2019 جرى تشكيل فريق الأنشطة الطلابية من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال اللجنة الاستشارية لتطوير الأنشطة، وشارك الطلاب لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم بمسابقة مهرجان المسرح القومي، وهو أكبر مهرجان في الوطن العربي.

وشارك فريق الأنشطة بمسرحية «غابة الأحلام»،وجرى إعلان النتيجة في دار الاوبرا المصرية بحصول العمل على درع المهرجان وأحسن إخراج وتأليف، وحصد 13 جائزة للطلاب والطالبات والديكور والإضاءة والملابس وأحسن ممثل وممثلة وجوائز متعددة.

المهرجان الثالث للفنون المسرحية 2021

وأشارت الوزارة، إلى أنه في عام 2021 شارك في المهرجان الثالث للفنون المسرحية 19 محافظة، واشترك في التصفيات المبدئية 6800 طالب وطالبة، وفي التصفيات النهائية 1200 طالب وطالبة.

حملت الدورة اسم الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود، والتي شاركت مع الطلاب في أوبريت «فرحة مصر»، وشاركت الفنانة عزة لبيب كرئيس لجنة التحكيم، والفنان محمد صبحي والذي أشاد بالنجاح الكبير لهذا المهرجان.

أنشطة طلابية .. استعراضات ومسرحيات

شارك فريق الأنشطة الطلابية مع الاتحاد المصري للرياضة المدرسية في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة المصرية عام 2020، وأشاد قائد الدفاع الشعبي بما قدمه الطلاب في أوبريت إنجازات وطن، والذي قدم لوحة فنية استعراضية عن الإنجازات في مجالات الصحة والتعليم وبطولات القوات المسلحة.

قدم فريق الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم عام 2020 مسرحية طوق نجاة طبقا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، وكان ذلك بحضور الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والتي أشادت بالطلاب وما قدموة من رسائل إيجابية للمجتمع.

وهناك مهرجان الفنون المسرحية في دورته الرابعة، والذي عقد لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك على مسرح سيد درويش بأكاديمية الفنون المسرحية، وجرى تكريم الفنانة لبلبة عن مسلسل «دايما عامر»، إذ جرى عرض أوبريت «أهل مصر» في ظل مبادرة حياة كريمة على مسرح بـ6 أكتوبر، والذي يحكي عن حياة كريمة وتطوير العشوائيات والصحة والتعليم، بمشاركة طلاب من ذوي الهمم.