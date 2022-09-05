عقوبة الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.. تصل للحبس والغرامة

وضع قانون البيئة الصادر برقم 4 لسنة 1994 الأحكام التي من خلالها يتم المحافظة على البيئة من الأضرار التي تلحق بها نتيجة التصرفات الخاطئة التي قد يقوم بها البعض خلال التعامل مع النفايات وخلافه.

وكشف محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن قانون البيئة من أهم القوانين بسبب الدور الذي يلعبه في الحفاظ على البيئة.

الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة من المخالفات

وأضاف «عبد المجيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من أكثر المخالفات التي تتكرر بشكل مستمر، هي الحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة، فيتم حرق القمامة والمخلفات بشكل مكشوف مما يضر بالبيئة والإنسان، وقد حظر قانون البيئة حرق المخلفات الصلبة والقمامة بشكل مكشوف بشكل قطعي.

وأكد أن القانون وضع عقوبات رادعة لتلك المخالفات التي تضر بالبيئة والإنسان، فنصت المادة (82 مكرر) من القانون، على عقوبة تصل للحبس والغرامة في حال ثبوت تلك المخالفات، على أن يعاقب المخالف بالسجن سنة كاملة، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي يسببها الحرق المكشوف للقمامة.

غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه

كما أوضح أن البيئة التي نعيش فيها ليست ملكا لأحد بعينه، فلذلك يجب علينا جميعا المحافظة عليها، وذلك عن طريق اتباع القوانين التي فرضتها الدولة لحماية المواطن.

كما أن العقوبة التي فرضها قانون البيئة لا تتوقف على السجن لمدة عام فقط، بل قد يتعرض الشخص لغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تقل عن 5 آلاف جنيه، وفقا لأحكام المادة، وذلك إذا قام الشخص أو الجهة بالحرق المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة.