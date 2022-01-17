محاور مبادرة «مراكب النجاة» بالمحافظات: توعية وفرص عمل

تواصل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تنفيذ حملات توعية وتوفير فرص عمل آمنة بديلة للسفر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأن مكافحة والتصدي للهجرة غير الشرعية.

واستطاعت وزارة الهجرة، منذ بداية العمل على المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» وحتى الآن، التصدي بشكل كبير لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال استهدافها للمحافطات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، باتباع عدد من محاور عمل المبادرة، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان سابق لها، على النحو التالي:

المحور الأول: التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

ويختص هذه المحور بـ:

- توعية الشباب وطلبة المدارس.

- إعداد مدربين.

- توعية أسرية.

- توعية للقصر.

محور تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل

يختص هذا المحور بـ:

- توفير فرص عمل آمنة للشباب، بديلة للهجرة غير الشرعية.

- ريادة الأعمال.

- فرص التدريب والتشغيل.

- تأهيل الشباب لسوق العمل، فى كافة القطاعات المختلفة.

حملات إعلامية وإعلانية

يختص هذا المحور بـ:

- تنفيذ حملات إعلانية فى المحافطات.

- الترويج للمشاريع والأنشطة التنموية.

المحور الرابع: تنمية مجتمعية بالمحافطات

يختص هذا المحور بإطلاق مبادرات ومشروعات لتحقيق التنمية المجتمعية بالمحافطات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر، أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نفذت عددا من القوافل الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، وخلال المرحلة الثانية جرى تسليم عدد 145 نظارة طبية، للحالات المستحقة التي جرى الكشف عليها، خلال المرحلة الأولى من القوافل الطبية.

ويجرى الاستعداد لإجراء 80 عملية جراحة عيون للحالات التي جرى تشخيصها، بالمحافطات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتتنوع العمليات ما بين إزالة مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وجسم زجاجي وزرع قرنية.