«التضامن»: علاج 4102 مريض إدمان بالغربية خلال الـ7 أشهر الأولى من 2022

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه يتم العمل على بحث أوجه التعاون بين الصندوق ومحافظة الغربية لتكثيف برامج التوعية لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من خلال الخط الساخن للصندوق مجانا وفي سرية تامة.

تكثيف جهود التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان

وأوضح عثمان، في بيان له، اليوم، أنه يتم تكثيف جهود التوعية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان بجانب التوسع في إنشاء المراكز لتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، لافتا إلى أن الصندوق قدم الخدمات العلاجية لـ4102 مريض إدمان من أبناء محافظة الغربية خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2022 بالتعاون مع الجهات الشريكة للخط الساخن 16023.

تقديم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا

وأشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، خلال استقباله الدكتور عمرو عثمان، بجهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في التوعية بأضرار الإدمان وتقديم كافة الخدمات العلاجية للمرضى مجانا، خاصة في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

إنشاء مبنى تأهيل مرضى الإدمان ضمن حياة كريمة

ووجّه المحافظ بتخصيص مبنى للصندوق بالمحافظة لإنشاء مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم الخدمات العلاجية وفقا للمعايير الدولية مجانا على غرار مراكز العزيمة التابعة للصندوق بالعديد من المحافظات.

التوعية بأضرار المخدرات

وكلف المحافظ، بتخصيص أول يوم في الإذاعة المدرسية خلال العام الدراسي المقبل للحديث عن التوعية بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات، وأيضا إنشاء بيت تطوع كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان داخل جامعة طنطا لاستثمار طاقات طلاب الجامعة في التوعية بأضرار تعاطي المخدرات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الأنشطة التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة الغربية على مدار عام، إذ تم تنفيذ برامج توعوية ضمن برنامج اختار حياتك في 220 مدرسة، وكذلك تنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية داخل 120 مركز شباب، وأيضا الكشف عن المخدرات للموظفين بالجهاز الإداري للمحافظة والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى الكشف على سائقي الحافلات المدرسية وسائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

تنفيذ البرامج التوعوية في 95 قرية

وأوضح الصندوق، أن من يثبت تعاطيه يتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما تم تنفيذ البرامج التوعوية في 95 قرية ضمن مبادرة قرية بلا إدمان، إذ يجري تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطي المخدرات في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذ زيارات منزلية للأهالي لتوعيتهم بخطورة المشكلة، وتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي وتوفير الخدمات العلاجية لأي حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن 16023 لصندوق مكافحة الإدمان، وكذلك تنفيذ برامج توعوية داخل جامعة طنطا وفرع جامعة الأزهر بالغربية.

تكثيف برامج التوعية بالمدارس والجامعات

وفي نهاية اللقاء، تم الخروج بعدة توصيات أهمها تكثيف برامج البرامج التوعية بالمدارس والجامعات خلال العام الدراسي المقبل، وتنفيذ سلسلة من الأنشطة والبرامج داخل جامعة طنطا من خلال تنظيم معسكرات طلابية لإعداد القيادات الشبابية لاستهداف قيادات طلابية جديدة ضمن رابطة المتطوعين لدى الصندوق، الذي بلغ عددها 32 ألف متطوع على مستوى الجمهورية، وكذلك تنظيم دوريات رياضية وأنشطة متعددة بمشاركة كافة الفرق الرياضية بالجامعة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تنفيذ برامج توعية بالمصالح الحكومية والمواقف العمومية والميادين الكبرى والمصانع من أجل إبراز خطورة تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى الفئات المستهدفة من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة والقدرة على التحمل وغيرها من المفاهيم المغلوطة، كذلك إطلاق حملة outdoor بميادين وشوارع محافظة الغربية الرئيسية تتضمن رقم الخط الساخن 16023، وكيفية العلاج من الإدمان مجانا وفي سرية تامة، والتوسع في تنفيذ البرامج التوعوية داخل قرى حياة كريمة، وتكثيف حملات الكشف على الموظفين داخل الجهاز الإدارى بالمحافظة والجهات التابعة لها.

وحرص مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على تفقد مبنى تابع للمحافظة، وذلك للوقوف على جاهزية المبنى، والعمل على إعادة تأهيله وافتتاحه كمركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في إحدى القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.