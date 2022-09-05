«حياة كريمة» في اليوم العالمي للعمل الخيري: نمد يد العون لكل محتاج

توجهت مؤسسة حياة كريمة بالشكر لكافة القائمين على المبادرة، والمتطوعين الذين يتقاسمون العمل في جميع محافظات مصر لتغيير حياة الملايين من المصريين، في اليوم العالمي للعمل الخيري.

وأضافت «حياة كريمة»، في بيان صحفي، اليوم الاثنين: «حياة كريمة، حلم تحول إلى حقيقة بفضل دعم الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

دعم العمل التطوعي

وتابعت المؤسسة: «في هذه المناسبة التي يحتفي بها العالم اليوم، نؤكد دعمنا الكامل والمستمر لـ العمل التطوعي وكل المبادرات التي تساعد بكل طاقاتها في مد يد العون لكل محتاج، وتساهم بدورها النبيل في نشر ثقافة العمل الخيري، وتحقيق مفهوم التكافل الاجتماعي والعطاء الإنساني بين الجميع».