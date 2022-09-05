«شركات السياحة»: أسعار عمرة المولد النبوي تبدأ من 25 ألف جنيه

قال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بعض الشركات بدأت في إعلان أسعار برامج عمرة المولد النبوي الشريف، وذلك بعد أن انتهت من إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة، وباتت جاهزة لبدء رحلات العمرة للعام الجديد 1444 هجريا، والتي تنطلق مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الأسعار التي أعلنتها تلك الشركات لبرنامج العمرة خلال المولد النبوي تراوحت ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، موضحا أن شركات السياحة وضعت بندا في إعلاناتها يسمح لها بتغيير سعر البرنامج، وهو زيادة سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري عند تنفيذ البرنامج عما هو عليه حاليا، أو في حال زيادة سعر تذكرة الطيران إلى المملكة العربية السعودية عن الأسعارالتقديرية التي حددتها شركات السياحة ضمن برامجها.

أسعار فنادق مكة والمدينة زادت 25%

وأشار إلى أن أسعار إقامة المعتمرين بفنادق كلا من مكة والمدينة ارتفعت هذا العام نحو 25% عما كانت عليه العام الماضي، بسبب زيادة نسب قدوم معتمري العالم إلى المملكة العربية السعودية حاليا، وذلك بعد سماح المملكة لحاملي كافة أنواع تأشيرات دخول السعودية بأداء العمرة.

وتابع: «رغم أن المتبقي على انطلاق أولى رحلات العمرة لهذا العام أقل من شهر إلا أن شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين لم تحدد إلى الآن السعرالرسمي لتذكرة السفر للعمرة خلال موسم المولد النبوي».

انتهاء موعد توثيق عقود وكالة العمرة 21 سبتمبر

وأشار إلى أن غالبية شركات السياحة تقوم حاليا بإجراءات توثيق عقود وكالة العمرة والتي تنتهي رسميا يوم 21 سبتمبر الجاري، موضحا أن العدد الأكبر من شركات السياحة أرجأ حاليا الإعلان عن أسعار برامج العمرة، وذلك لحين معرفة أعداد التأشيرات التي يجرى تنظيمها هذا العام.

أوضح أنه إذا ما تخطت أعداد تأشيرات العمرة هذا العام حاجز الـ300 ألف تأشيرة فإن أسعار برامج عمرة المولد النبوي تبدأ من 25 ألف جنيه بالنسبة للبرنامج الاقتصادي، الذي تتراوح مدته بين 10 إلى 15 يوم، أما في حال كانت أعداد التأشيرات أقل من 200 ألف تأشيرة فإن أسعار عمرة المولد النبوي تتجاوز الـ30 ألف جنيه.