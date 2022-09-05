المشدد 15 عاما وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بقتل شخص في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامه بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه، بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لتبادل إطلاق النار.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي عبدالعزيز، وعضوية المستشارين أحمد جلال وهاني صبحي، وأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

أحداث الواقعة ترجع إلى 2021

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر نوفمبر من العام الماضي 2021، بدائرة مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج، عندما قام المدعو «أ . ف»، 37 عاما، عامل، بإشهار سلاح ناري «بندقية آلي» كانت بحوزته، في وجه الشقيقين «ا . ج» و«ع . ج»، وأطلق منه طلقات صوبهما عقب مشادة كلامية بينهم، فقتل الأول وشرع في قتل الثاني.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

ووجهت النيابة للمدعو «أ . ف» تهمة قتل المجني عليه «ا . ج»، والشروع في قتل شقيقه «ع . ج»، عبر إطلاق وابل من الأعيرة النارية من سلاح كان بحوزته صوبهما، عقب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.