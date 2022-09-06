أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 6-9-2022 في الأسواق المصرية

اختلفت أسعار الفاكهة بأنواعها المختلفة في الأسواق اليوم، حيث أعلن سوق العبور على الموقع الإلكتروني الرسمي له قائمة الأسعار الجديدة اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر الحالي أبرزها المانجو والكمثرى والجوافة والرمان وغيرها.

وتستعرض «الوطن»، أسعار الفاكهة في الأسواق استمرارا للموضوعات الخدمية التي تقدمها للقراء بشكل مستمر وذلك على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

سجل سعر كيلو البلح الرملي بين 7 جنيهات و10 جنيهات، وسجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر والأحمر بين 5 جنيه 6.5 جنيه، كما سجل سعر كيلو البرتقال الصيفي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الكمثرى الخشابي بين 5 جنيهات و13 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 و12 جنيها، أما سعر كيلو الكمثري الثلاجة بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو الشمام بين 4 و7 جنيهات كما اختلف سعر كيلو الجوافة بين 5 و10 جنيهات، سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار المانجو في سوق العبور

سجل سعر كيلو المانجو السكري بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو المانجو الفص بين 25 و45 جنيهًا.

كما سجل سعر كيلو المانجو الصديقة بين 12 جنيهًا و18 جنيها.

وسجل سعر كيلو المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

فيما سجل سعر كيلو المانجو الفونس بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر كيلو الرمان 15 جنيهًا، تراوح سعر كيلو الكمثري تراوح بين 12 و15 جنيهًا للكيلو، كما سجل سعر كيلو العنب 15 جنيهًا.

وسجل سعر المانجو اليوم بين 15 و50 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو التفاح البلدي بين 12 و15 جنيهًا، وجاء سعر كيلو التفاح الأصفر والأحمر 30 جنيها.