تكريم اسم سيد مكاوي بالملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

كشف منظمو الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، ومهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، خلال المؤتمر الصحفي، المقام حاليا بمكتبة القاهرة العامة، عن تكريم عدد كبير من الفنانين خلال هذه الدورة.

ومن بين المكرمين الفنان سيد مكاوي عن مجمل أعماله، في إطار احتفاء الملتقى بأعماله، إذ يتضمن حفل الافتتاح أوبريت الليلة الكبيرة، وتكريم خاص للمنتتج محسن علم الدين عن دعمه لذوي الاحتياجات الخاصة.

تفاصيل الدورة الجديدة لـ«ملتقى أولادنا»

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الجديدة من الجمعة 16 سبتمبر، وحتى الأربعاء 21 من الشهر ذاته، تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية، منها «الثقافة، السياحة، التخطيط، الهجرة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، المجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة».

وتضم لجنة التحكيم الدولية من مصر، الفنانة سماح أنور، حنان سليمان، والمخرج مهند دياب مصر، والمخرجة لاما داوود من لبنان، والمخرجة أريس سيابي من بوركينافاسو، والمخرجة فيردوز بولبوليا من جنوب أفريقي.

كما ضمت لجنة تحكيم الاستعراض والموسيقى والغناء دكتور مدحت العدل من مصر، د.مراد جاتين من روسيا، معتز الجنيدي من الأردن، نازك الألفي مو مصر، والمطربة هيتا ثاكار من الهند