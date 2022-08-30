هاني رمزي يقدم حفل افتتاح ملتقى «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة

يقدم الفنان هاني رمزي، حفل افتتاح ملتقى «أولادنا» الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، في دورته السادسة التي ستقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

ويقام ملتقى «أولادنا» تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع وزارات الثقافة، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والتخطيط، والشباب والرياضة، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

إقامة الملتقى يوم 15 سبتمبر

وينظم الملتقى مؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، والتي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

وأشارت سهير عبدالقادر، إلى أن الملتقى يقام وفق إجراءات احترازية مشددة، لمكافحة فيروس كورونا حرصا على سلامة المشاركين.

الملتقى يدعم العمل الخيري

وأشارت «عبدالقادر» إلى أن الملتقى يسهم بشكل كبير في نشر التفاؤل والحب بين أفراد المجتمع، وكذلك دعم العمل الخيري والتشجيع عليه من خلال الدمج بين أولادنا وعدد من الفرق الدولية المشاركة.

كما يساهم في الدور الترويجي للسياحة المصرية، حيث الاحتفاء بالوفود الأجنبية المشاركة ونشر صورة إيجابية وتصدير الصورة المناسبة التي تليق بمصر.