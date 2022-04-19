اختيار مدير المراكز الثقافية الروسية عضوا فى لجنة تحكيم ملتقى «أولادنا»

استقبلت سهير عبدالقادر، رئيس ملتقى «أولادنا» لفنون ذوى القدرات الخاصة، ونائبها الدكتور أشرف رضا، كل من مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية فى مصر وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، بحضور محسن علم الدين المنتج السينمائي، ولؤي فهمي، المدير الفني للملتقى ووليد الدرملي المنسق العام للملتقى، لبحث سبل التعاون المشترك.

تفاصيل لقاء رئيس ملتقى أولادنا مع مدير المراكز المراكز الثقافية الروسية

وعبر «مراد جاتين»، في تصريحات صحفية عن سعادته باللقاء وأثنى على العروض الفنية التي يقدمها ملتقى «أولادنا»، لذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب النشاطات التي يتم تنفيذها للأطفال على مدار العام من أجل إبراز مواهبهم وتنمية مهاراتهم، وعبر عن استعداد المركز الثقافي الروسي للتعاون من أجل تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال داخل المركز وخارجه.

كما قدم الشكر لسهير عبدالقادر والدكتور أشرف رضا على اختياره عضواً فى لجنة تحكيم الدورة القادمة، لافتاً إلى أنه سيقوم بمخاطبة مؤسسة روسية للأطفال ذوي القدرات الخاصة من أجل توفير مشاركة روسية فى فعاليات ملتقى أولادنا القادم.

وقالت سهير عبد القادر، إن التعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، يأتي فى إطار السياسات الفعالة والمؤثرة للمؤسسة لتسهيل عملية الدمج وتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال مشاركتهم في الأنشطة المجتمعية وإقامة عدد من الورش الفنية مع أقرانهم من الأطفال الروس ذوي المواهب المتعددة.

من جانبه، صرح «شريف جاد» أن جمعية الخريجين هي شريك أساسي لمؤسسة «أولادنا»، فقد سبق وتم اختياره كعضو لجنة تحكيم بالملتقى العام الماضي، وهى التجربة التي تركت بداخله أثراً كبيراً وطيباً، لما لمسه من الأطفال وتحديهم لكل الصعوبات التي تواجههم من أجل اثبات وجودهم وإبراز قدراتهم للمجتمع.

بينما أشاد الدكتور أشرف رضا بمجهودات سهير عبدالقادر، التي تتم برعاية الدولة المصرية من أجل دمج الأطفال ذوي القدرات الخاصة مع ذويهم من أطفال العالم، الأمر الذي يعكس رقي ثقافتنا وينشر الجمال حولنا.

جدير بالذكر أن ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة تتم إقامته منذ دورته الأولى فى عام 2017 وحتى دورته الخامسة العام الماضي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع عدة وزارات هي الثقافة، والسياحة والآثار، التضامن الاجتماعي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي، الهيئة العامة لقصور الثقافة.