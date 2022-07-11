ملتقى «أولادنا» يتسلم بيانو من الصين للعزف بالأقدام ويستعد لدورة تدريبية جديدة

تستعد مؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، لتنظيم الدورة السادسة من ملتقى«أولادنا» الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكتوبر 2022، وبرئاسة الناقدة سهير عبدالقادر، بعد تسلم المؤسسة لأول بيانو من الصين للعزف عليه بالأقدام، بدلا من أصابع اليد.

الصين تهدي «أولادنا» بيانو الأول من نوعه

وتوجه الدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، ونائب رئيس مؤسسة «أولادنا» بالشكر إلى وزارة الثقافة السياحة بالصين، بعد إهداء دولة الصين، مؤسسة «أولادنا» لذوي الاحتياجات الخاصة بمصر، لأول بيانو من نوعه صُمم خصيصًا لمؤسسة «أولادنا» بمصر، وليتمكن الأولاد من هذه الفئة من العزف عليه بالأقدام.

وأضاف «رضا» في تصريح خاص لـ«الوطن» البيانو الأول مرة في مصر، موضحًا مؤسسة «أولادنا» لفنون ذوي القدرات الخاصة، خلال العام الماضي خلال الدورة الخامسة من ملتقى أولادنا الدولي، الذي تنظمه المؤسسة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نوفمبر 2021، شاركت الصين في العديد من البرامج، وقعت برتوكول تعاون مع الصين، ووعدونا بإرسال هدية للمؤسسة.

وتابع رضا: «بالفعل أوفوا بوعدهم وأرسلت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، بيانو مصنوع من الزجاج والاستل ستيل، وطوله 8 أمتار، للمؤسسة أولادنا، وهذا البيانو تمّ تصنعه خصيصًا للأولاد من ذوي القدرات الخاصة، سواء للمكفوفين أو المصابين بإعاقة حركية، ليتمكنوا من العزف بالأقدام وليس بأصابع الكف».

ولفت إلى أنَّ البيانو الجديد تم تسلمه وتجريبه في المؤسسة تحت إشراف الدكتور أحمد عواد أستاذ التربية الموسيقية، مؤكّدًا أن البيانو حل مشكل كبيرة، كما يمكن لأكثر من طفل العزف في وقت واحد على البيانو، حتى يمكن استيعاب 4 عازفين، وسيتمّ التدريب عليه استعدادا للدورة المقبلة، وهي الدورة السادسة التي ستقام في أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.