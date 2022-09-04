تراس: إجراءات لضبط أسعار الكهرباء حال انتخابي رئيسة لوزراء بريطانيا

قالت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لزعامة حزب المحافظين الحاكم، ليز تراس، إنها ستقدم إجراءات بشأن أسعار الكهرباء إذا تم انتخابها رئيسة لوزراء البلاد، خلال أسبوعها الأول.

تراس: مستعدة لاتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الاقتصاد البريطاني

وأضافت تراس، في عمود بصحيفة «التليجراف» البريطانية، أنه إذا تم انتخابها، فإنها تخطط خلال الأسبوع الأول من إدارتها الجديدة لوضع خطوات بشأن فواتير الطاقة وفواتير الخدمات العامة، مشيرة إلى استعدادها إلى اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة اقتصاد بلادها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

زيادة 80% في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء اعتبارا من أكتوبر المقبل

وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «أوفجيم» عن زيادة بنسبة 80% في الحد الأقصى لفاتورة الكهرباء المسموح بها للمستهلكين اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

من جانب، قال المحلل السياسي في جامعة ستراثكلايد، جون كيرتس، لوكالة أنباء «فرانس برس»، إنه ستكون مفاجأة كبيرة جدا جدا إذا لم تفز ليز تراس في «الانتخابات على حساب وزير المالية السابق ريشي سوناك»، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو الدولية» الفرنسية.

وبالتالي فإن الحد الأقصى للفاتورة للبريطانيين يمكن أن يرتفع بمقدار 1578 جنيهًا إسترلينيا، فيما حذر رئيس هيئة تنظيم الطاقة، جوناثان برييرلي، من أن أسعار الطاقة من المرجح أن تستمر في الارتفاع ، داعيا رئيس الوزراء الجديد إلى اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وفي سياق متصل، أزاحت الهند، بريطانيا خطوة للورا ، وفقا لأرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن «صندوق النقد الدولي»، واحتلت مكانها المرتبة الخامسة على ترتيب أكبر اقتصادات العالم ما يعد ضربة أخرى لحكومة لندن التي تكافح صدمة قاسية تتعلق بكلفة المعيشة.