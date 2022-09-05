طرح الأفيش الرسمي لمسلسل «طير بينا ياقلبي»

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل «طير بينا يا قلبي» الأفيشات الرسمية، تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة، إذ من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل قريبا على شبكة قنوات ON.

مسلسل «طير بينا يا قلبي» من بطولة ريم مصطفي، بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفى، الطفل سليم مصطفي، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب، وآخرين.

أحداث مسلسل «طير بينا ياقلبي»

تدور أحداث مسلسل «طير بينا ياقلبي» لريم مصطفي في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم.

‏‎جدير بالذكر، أن آخر أعمال شركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبدالعاطي، مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع، والتي تعتبرمن نوعية قصص الدراما المصرية التي انتشرت بكثرة خلال الفترة الأخيرة.