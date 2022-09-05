أوكرانيا تدعو سكان القرم إلى تجهيز الملاجئ لبدء عمليات التحرير

دعت الرئاسة الأوكرانية، قبل قليل، سكان جزيرة القرم إلى تجهيز الملاجئ والاستعداد لعمليات التحرير، خلال الساعات القليلة المقبلة، وفق نبأ عاجل بثته قناة العربية الإخبارية مع عدم ذكر تفاصيل أخرى.

أوكرانيا تدعو سكان القرم لبدء عمليات التحرير

وأعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، فصل محطة زابوريجيا النووية عن الشبكة الأوكرانية، وفقًا لما أوردته شبكة «سكاي نيوز».

فصل محطة «زابوريجيا» النووية عن الشبكة الكهربائية

وقالت السلطات إنّه تم فصل المحطة عن أوكرانيا بعد إطفاء المفاعل السادس، عقب تعرض المحطة للقصف في أثناء المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية.

ويتواصل القتال في محيط أكبر محطة نووية في أوروبا بين القوات الروسية والأوكرانية، وسط تبادل الاتهامات بين الجانبين الروسي والأوكراني بقصف المحطة النووية.