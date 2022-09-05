الرئيس الأوكراني: «كييف» ستحرر «شبه جزيرة القرم»

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده استعادت 3 قرى في الجنوب والشرق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان زيلينسكي قال في وقت سابق، إن «كييف»، ستحرر «شبه جزيرة القرم»، وستجعل القرم واحدة من أفضل الأماكن وأكثرها راحة في أوروبا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأعلنت الرئاسة الروسية، أن « الكرملين»، اطلع على رسائل رئيس جمهورية «الشيشان»، رمضان قديروف، حول احتمالية استقالته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الشيشاني، رسالة مصورة عبر «تليجرام»، إنه يستحق إجازة طويلة وغير محددة المدة، مضيفا إنه اكتشف كما هو واضح، أنه المُعمر بين الرؤساء الحاليين للجمهوريات في روسيا الاتحادية.

سناتور روسي: أوروبا معرضة لخطر الخسارة

بدوره، أعرب عضو مجلس الاتحاد الروسي السيناتور أليكسي بوشكوف السناتور أليكسي بوشكوف، عن اعتقاده أن الغرب، من خلال تحديد سقف لأسعار النفط الروسي، يخاطر بالخسارة في المواجهة الاقتصادية مع روسيا، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى أن أوروبا معرضة لخطر الخسارة، بسبب الموارد الهائلة التي تمتلكها «موسكو»، تحت تصرفها.

وفي وقت سابق، أكد رؤساء وزراء مالية مجموعة الـ7 «الولايات المتحدة الأمريكية- المملكة المتحدة-ألمانيا-إيطاليا-كندا-فرنسا-اليابان»، في بيان، على خطة لإدخال حد لأسعار، النفط الروسي وحظر الخدمات البحرية، داعية جميع الدول للانضمام إلى المبادرة.

وأضاف بوشكوف، أن العالم الغربي مستعد لتقديم تضحيات كبيرة من أجل منع انتصار روسيا على أوكرانيا ودفع الاقتصاد الروسي إلى ثقب أسود.

من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية، إن رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشيل، سيقوم بزيارة للجزائر، اليوم الاثنين، لبحث آفاق التعاون خاصة في مجال الطاقة وإحياء اتفاق الشراكة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوريل: اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية

وقال مصادر، لوسائل إعلام ألمانية، إن رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، سيلتقي المسؤول الأوروبي، وسيبحث معه العديد من الملفات على رأسها إمكانية توريد المزيد من الغاز إلى أوروبا.

وفي وقت سابق، حذر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من شتاء صعب ينتظر أوروبا، موضحا أن اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية قيد قراراتها السياسية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف بوريل، أن «الاتحاد الأوروبي» يريد التخلص من هذا الوضع، وأشار المسؤول الأوروبي، إلى أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة.