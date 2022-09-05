عاجل.. الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقًا لدعم أوكرانيا بـ500 مليون يورو إضافية

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يقر بمساعدات إضافية لدعم أوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو، وفقًا لما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل.

ألمانيا تساند كييف لاستقرار اقتصادها

وذكر دينيس شميهال، رئيس الوزراء الأوكراني، أمس، أن كييف تتوقع تلقي 5 مليارات يورو من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد والجيش والاستعداد لفصل الشتاء.

وأضاف «شميهال» أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سيساعد أيضًا في استقرار اقتصاد أوكرانيا وسيدعم الجيش الأوكراني.