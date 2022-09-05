مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة بالمنوفية.. «كانت راجعة من الدرس»

شهدت قرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرع طفلة تدعى «رحمة محمود»، 8 أعوام، دهسا أسفل سيارة كسح صرف صحي، أثناء عودتها من أحد الدروس، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى تلا، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

القبض على سائق السيارة

بالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز شرطة تلا، تبين مصرع طفلة تدعى «رحمة محمود» تبلغ من العمر 8 سنوات، بعدما دهستها سيارة كسح صرف صحي تعمل داخل القرية، أثناء عودتها من الدرس، وتحفظت وحدة مباحث تلا على السائق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

إخطار بمصرع طفلة

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة كسح صرف صحي في قرية زنارة بدائرة المركز، وتم إلقاء القبض على السائق «ع. خ»، 40 سنة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.