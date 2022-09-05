إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «العلمين - وادي النطرون»

أصيب 3 أشخاص، منذ قليل، في حادث تصادم سيارتين «ربع نقل» و«ميكروباص» على طريق «وادي النطرون - العلمين» الصحراوي، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت الشرطة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بوقوع الحادث.

أسماء المصابين وحالاتهم

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، مساء اليوم، مصابي حادث طريق العلمين، وهم «أسامة محمود حامد»، 35 سنة، من العريش، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، و«إيهاب إسحاق جميل»، 49 سنة، من الضبعة، مصاب باشتباه كسر بالساق اليسرى، و«أحمد رشوان محمد إبراهيم»، 22 سنة، من المنيا، مصاب باشتباه كسر في الساق اليمنى والفقرات العنقية.

استكمال علاج المصابين

ويجري فريق الانتشار السريع في مستشفى العلمين النموذجي استكمال الفحوصات الطبية للمصابين الثلاثة من عمل التحاليل الطبية وإجراء الأشعة اللازمة، تحت إشراف الدكتور شريف الملواني، مدير مستشفى العلمين.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي «العلمين - وادي النطرون» إلى موقع الحادث، وجار الفحص للكشف عن أسباب وقوع الحادث والتعرف على ملابساته، ورفع تقرير شامل لجهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.