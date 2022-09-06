تطورات الحالة الصحية لـ3 فنانين بعد دخولهم المستشفى

شهدت الأيام الماضية إصابة عدد من الفنانين بوعكات صحية، دخل على إثرها بعضهم المستشفى والبعض الآخر دخل العناية المركزة، وانتابت مُتابعيهم حالة من القلق، متسائلين عن تطورات حالتهم الصحية.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز الفنانين الذين يمرون بوعكات صحية، وتطورات حالتهم.

إيمان البحر درويش يخضع لجلسات العلاج الطبيعي

الفنان إيمان البحر درويش والذي تعرض لأزمة صحية شديدة الشهر الماضي دخل على أثرها العناية المركزه بأحد المستشفيات الكبرى، يخضع حاليا لجلسات علاج طبيعي حسبما ذكر الشاعر الغنائي عوض بدوي والذي حرص على طمأنة جمهور إيمان البحر، عبر منشور على صفحته بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: ألف حمد وشكر لله، أخيرا كلمني صديق العمر الفنان إيمان البحر درويش، وسمعت صوته واتطمنت عليه والحمد لله، وبطمن كل جمهوره وأصدقاءه ومحبيه، هو بخير وبيستكمل العلاج الطبيعي، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويرجعلنا بألف ألف سلامة.

صلاح رمزي ما زال في غيبوبة

المنتج صلاح رمزي ما زال يتواجد حتى الآن في العناية المركزة، دون أن تشهد حالته الصحية أي تحسن بل تزداد سوءا، حسبما ذكر شقيقه شريف رمزي، في تصريح لـ«الوطن».

ومن ناحية أخرى، ظهرت شقيقته شهد رمزي عبر ستوري موقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، وهي تبكي وتتطلب من متابعيها الدعاء لشقيقها بالشفاء.

محمد ثروت واستقرار حالته الصحية

الفنان محمد ثروت يقضي حاليا فترة نقاهة بعد نجاح عمليته الجراحية الدقيقة في القلب والتي خضع لها في النمسا، وكللت بالنجاح، ومن المقرر أن يستأنف نشاطه الفني عقب تعافيه، بأغنيه جديدة حسبما صرح نجله أحمد ثروت، لـ«الوطن».