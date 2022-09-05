بدء عزاء المخرج علي عبد الخالق بمسجد الحامدية الشاذلية

بدأ منذ قليل عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق، بمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين، وكان أول الحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتوفى المخرج علي عبد الخالق، مساء الجمعة الماضية، داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وشهدت الحالة الصحية للمخرج علي عبد الخالق تدهورا شديدا خلال الأيام الماضية، إذ استدعت حالته نقله إلى المستشفى، واحتجازه بالعناية المركزة، وذلك قبل أن تفيض روحه إلى بارئها عن عمر ناهز 78 عاما.

وشيعت جنازة علي عبد الخالق من مسجد السيدة نفيسة، السبت الماضي، بعد صلاة الظهر، وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مقدمة المشيعين، ومعها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وكل من نهال عنبر، المخرج خالد جلال، الدكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والمخرج عمر عبد العزيز وغيرهم.