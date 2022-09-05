اليوم.. عزاء المخرج علي عبد الخالق في مسجد الحامدية الشاذلية

يستقبل مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، عزاء المخرج علي عبدالخالق، اليوم الإثنين عقب صلاة المغرب، والذي توفي الجمعة الماضي، بعد صراعٍ طويل مع مرض السرطان، إذ لفظ أنفاسه الأخيرة، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي المخرج علي عبد الخالق، رغم اعتزاله الفن منذ أكثر من 13 عامًا تقريبًا. فيما وجه هشام عبد الخالق، نجل المخرج الراحل رسالة شكر لكل من شارك في الجنازة، وقدم له الدعم والمُساندة، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كان يومًا صعبًا جدًا، وهون عليّا من أهوال هذا اليوم محبة من حضروا اليوم معي.. كنتم نعم الأهل والأصدقاء.. خففتم من ألم يوم هو الأصعب عليّا منذ مولدي».

ابن علي عبد الخالق: لا تنسوا والدي من دعائكم

وأضاف ابن علي عبد الخالق: «كل الشكر.. وأعجز عن تسمية أبطال هذا اليوم خوفًا من أنسى أحد من أبطال هذا اليوم.. وعذرًا للجميع إن كنت أرد التعزية شاردًا كأني نصف مغيب في كابوس أرغب في الاستيقاظ منه.. شكرًا لكم دائمًا وأبدًا من فرط محبتكم.. طلب أو عشم آخر.. ألا تنسوا والدي من دعائكم فقد اتسع قلبه يومًا لمحبتكم جميعًا».

تفاصيل اعتزال المخرج علي عبد الخالق الفن

المخرج علي عبد الخالق، كانت آخر أعماله الفنية، مسلسل «البوابة الثانية» الذي عُرض عام 2009، ليتخذ قرار الاعتزال بشكلٍ نهائي، منذ ذلك الحين، وذلك تأثر بعدم نجاح فيلمه السينمائي الأخير «يوم الكرامة» (إنتاج عام 2004).

وقال علي عبد الخالق، في تصريحات سابقة لـ«االوطن»: «كنت أتصور أن الفيلم سيحقق نجاحًا جماهيريًا، لكن لم يحقق النتائج المرجوة، فأصبت بصدمة شديدة، وشعرت بغربة تجاه هذا الجمهور، حتى أعلنت اعتزالي للسينما بسببه».