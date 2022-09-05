مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

شهد طريق أبو منقار بمنطقة الفرافرة بالوادي الجديد، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بينهم 6 أطفال.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى رجال الشرطة بالوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو منقار، وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف ورجال المرور إلى مكان الحادث، وعقب الانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

كما تبين أنه من بين المصابين 6 أطفال، وتم نقل المتوفى إلى المشرحة، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

أسماء المصابين في الحادث

وجاءت أسماء المتوفى والمصابين في حادث الوادى الجديد، كالتالي:

المتوفى: حسين.ع، 17 سنة.

المصابين: إبراهيم.أ 19 عامًا، يوسف س 15 عامًا، توفيق ر 18 عامًا، حسن ر 19 عامًا، عمر ك 15 عامًا، أحمد ع 16 عامًا، حسن س 18 عامًا، أشرف ع 25 عامًا، محمد ك 16 عامًا، صدام ح 21 عامًا، أحمد 13 عامًا، عبدالرحيم م 18 عاما، محمد س 11 عامًا، شحاتة ع 37 عامًا.

نصائح لتجنب الحوادث

ووجه اللواء أحمد الشاهد في حديثه لـ«الوطن»، نصائح للسائقين لتجنب حوادث السير على الطرق، وأبرزها: فحص الفرامل والإطارات الخاصة بالسيارة قبل القيادة، والتأكّد من حالة المحرك وبيان إذا كان يعمل بشكل جيد من عدمه، ووجود مياه التبريد بشكل مستمر داخل السيارة.