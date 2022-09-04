الداخلية: مد فترة التقديم لكلية الشرطة أسبوعا

أعلنت وزارة الداخلية، مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة «أسبوع»، بالنسبة للطلبة الحاصلين على المؤهلات الجامعية، ليمتد الموعد حتى يوم الخميس الموافق 22/9/2022 بدلا من يوم الخميس 15/9/2022.

مد موعد التقدم للالتحاق بكلية الشرطة

وأضاف بيان وزارة الداخلية، أنّ القرار يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية، على اعتماد الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي (2022/2023 ميلادية).

كلية الشرطة

وتابعت الوزارة في بيانها، أنّه تقرر السماح للمتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على هذه المؤهلات، تقديم شهادة مؤقتة وإفادة بالحصول على المؤهل الجامعي، لحين استخراج أصل شهادة التخرج، مع مراعاة عدم السماح لهم بالمثول أمام لجنة اختيار الطلبة الجدد «الهيئة»، قبل تقديم أصل الشهادة.