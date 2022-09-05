اقرأ في عدد الوطن غدا الثلاثاء.. ملف خاص «السودان أخت بلادي»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 6 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى:-

- «السيسي يوجه بجسر بري مع الخرطوم لتخفيف أضرار السيول: 90 شاحنة مواد غذائية وطبية»

- «السودان أخت بلادي»

- توجيه رئاسي بوضع سيناريوهات متوقعة لتأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد الوطني

- الرئيس يهنئ «تراس» برئاسة الحكومة البريطانية

- «البيئة»: تخفيض رسوم تراخيص جمع المخلفات للجمعيات الأهلية

- نواب وحزبيون: ملف «الوطن» عن الإصلاح السياسي شعار حقيقي للمرحلة

- «كلنا واحد».. حماية وأمان وبنية تحتية في الريف

الصفحة الثانية: -

- «الزراعة»: المحاصيل التعاقدية تحقق العدالة وتحسن دخل المزارعين

- «الهجرة»: حزمة امتيازات للمصريين بالخارج بالتنسيق مع مختلف الوزارات

- «الإسكان»: تنفيذ 431 قرار إزالة ورفع عدادات في القاهرة الجديدة

- «الإنتاج الحربي» و«التنظيم والإدارة» يبحثان تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة

- «الدفاع الشعبي» تنظم تدريبًا عمليًا لإدارة الأزمات

- السفير غانم الغانم يقدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للكويت لدى الجامعة العربية

- نقيب المحامين الجديد: أسعى لاستعادة الرسالة السامية للمهنة.. وتوحيد الجهود ونبذ أي خلاف

الصفحة الثالثة:-

- مقال للدكتور محمود مسلم تحت عنوان «مكانة الإعلام الأردني»

- رئيس الوزراء: اهتمام رئاسي بمشروعات «التنمية الحضرية» لتحسين حياة المواطنين.

- وزير التعليم: لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم

- بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية

- «شحاتة» يبحث صرف «معاشات العراق» التعاقدية

- وزير الدفاع يكرم الرياضيين من أبطال القوات المسلحة

- «النقل»: 464 مليار جنية لتطوير شبكة الطرق والكباري

- 21 قتيلًا في زلزال عنيف بقوة 6.6 ريختر يضرب الصين

- الأهلي: لا صفقات دفاعية .. وعودة «بيكهام ومغربي» من الإعارة

الصفحة الرابعة:-

- «حياة كريمة».. إنجازات تغير وجه الحياة في قرى الريف ضمن استراتيجية بناء «الجمهورية الجديدة»

- أمناء «الحوار الوطني» يختارون المقررين ومساعديهم .. و 15 قضية ضمن محاور «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «أين ذهبت دور السينما؟»

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «عائشة» بنت جعفر الصادق

الصفحة الخامسة :-

- «مصر سند الأشقاء»

- «السيسي» يوجه بجسر بري لتخفيف أضرار السيول بالسودان: 90 شاحنة مواد غذائية وطبية

- «فهمي»: مصر من أكثر الدول التي تدعم الأشقاء العرب والأفارقة انطلاقًا من البعد الإنساني وتعزيزًا لمكانتها التاريخية ودورها كركيزة للاستقرار

- نواب وحزبيون: قرار القيادة السياسية عُرف مصري أصيل ورسالة إنسانية للعالم

الصفحة السادسة:-

- مبادرات «الداخلية» .. حماية اجتماعية واستقرار أمني

- «كلنا واحد» تنطلق قبل العام الدراسي: مستلزمات التعليم بأسعار مخفضة ..و 32 ألف شنطة للطلاب الأولى بالرعاية

- الوزارة تكثف دورها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف المحافظات

- أستاذ علم اجتماع: مبادرات الداخلية تقلل معدلات العنف وتزيد معدل الرضا لدى المواطن

- مقال لـ عيسى الزرعوني تحت عنوان «مشاريع إماراتية بمصر .. بلاد النيل مبروكة»

الصفحة السابعة:-

- مقال لـ أحمد عبد الظاهر، تحت عنوان «قانون أوضاع وانتقالات اللاعبين»

- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «عبد القادر الجيلاني وحسن عباس زكي»

- مقال للدكتور مجدي علام تحت عنوان «المجالس المحلية والجمهورية الجديدة»

- مقال لـ عبد الفتاح علي تحت عنوان «لن نتعلق بـ (الحبال الدايبة» مرة أخرى»

- تأملات في الكون ونعم الله .. نبض الشارع

- وجه بتوصيل «التليفون» لمنطقة مسجد الصحابة يا رئيس «المصرية للاتصالات» .. نبض الشارع

- السيسي والحرب على مختلف الجبهات .. نبض الشارع

الصفحة الثامنة والأخيرة:-

- رحلات إلى حقول «الياسمين».. تبدأ مع نسمات الفجر وتضم من 12 إلى 50 شخصًا

- الاستمتاع بالطبيعة ..ومشاركة الفلاحين فرحة الحصاد

- مهرجان «بيانولا الحواديت»: ورش للحفاظ على البيئة بالفن

- مشروع «علي» ينتظر الدعم: أرز باللبن وفواكه على «عجلة»

- ترزي «الستينات» يترحم على الصنعة: «أخر بدلة فصلتها من 3 سنين»