اقرأ في عدد الوطن غدا الثلاثاء.. ملف خاص «السودان أخت بلادي»
كتب:
محمد عاشور
07:56 م | الإثنين 05 سبتمبر 2022
اقرأ في "الوطن" غدًا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الثلاثاء 6 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى:-
- «السيسي يوجه بجسر بري مع الخرطوم لتخفيف أضرار السيول: 90 شاحنة مواد غذائية وطبية»
- «السودان أخت بلادي»
- توجيه رئاسي بوضع سيناريوهات متوقعة لتأثير الأزمات الدولية على الاقتصاد الوطني
- الرئيس يهنئ «تراس» برئاسة الحكومة البريطانية
- «البيئة»: تخفيض رسوم تراخيص جمع المخلفات للجمعيات الأهلية
- نواب وحزبيون: ملف «الوطن» عن الإصلاح السياسي شعار حقيقي للمرحلة
- «كلنا واحد».. حماية وأمان وبنية تحتية في الريف
الصفحة الثانية: -
- «الزراعة»: المحاصيل التعاقدية تحقق العدالة وتحسن دخل المزارعين
- «الهجرة»: حزمة امتيازات للمصريين بالخارج بالتنسيق مع مختلف الوزارات
- «الإسكان»: تنفيذ 431 قرار إزالة ورفع عدادات في القاهرة الجديدة
- «الإنتاج الحربي» و«التنظيم والإدارة» يبحثان تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة
- «الدفاع الشعبي» تنظم تدريبًا عمليًا لإدارة الأزمات
- السفير غانم الغانم يقدم أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للكويت لدى الجامعة العربية
- نقيب المحامين الجديد: أسعى لاستعادة الرسالة السامية للمهنة.. وتوحيد الجهود ونبذ أي خلاف
الصفحة الثالثة:-
- مقال للدكتور محمود مسلم تحت عنوان «مكانة الإعلام الأردني»
- رئيس الوزراء: اهتمام رئاسي بمشروعات «التنمية الحضرية» لتحسين حياة المواطنين.
- وزير التعليم: لا تطوير دون الارتقاء بأداء المعلم
- بدء اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية
- «شحاتة» يبحث صرف «معاشات العراق» التعاقدية
- وزير الدفاع يكرم الرياضيين من أبطال القوات المسلحة
- «النقل»: 464 مليار جنية لتطوير شبكة الطرق والكباري
- 21 قتيلًا في زلزال عنيف بقوة 6.6 ريختر يضرب الصين
- الأهلي: لا صفقات دفاعية .. وعودة «بيكهام ومغربي» من الإعارة
الصفحة الرابعة:-
- «حياة كريمة».. إنجازات تغير وجه الحياة في قرى الريف ضمن استراتيجية بناء «الجمهورية الجديدة»
- أمناء «الحوار الوطني» يختارون المقررين ومساعديهم .. و 15 قضية ضمن محاور «السياسي والاجتماعي والاقتصادي»
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «أين ذهبت دور السينما؟»
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «عائشة» بنت جعفر الصادق
الصفحة الخامسة :-
- «مصر سند الأشقاء»
- «السيسي» يوجه بجسر بري لتخفيف أضرار السيول بالسودان: 90 شاحنة مواد غذائية وطبية
- «فهمي»: مصر من أكثر الدول التي تدعم الأشقاء العرب والأفارقة انطلاقًا من البعد الإنساني وتعزيزًا لمكانتها التاريخية ودورها كركيزة للاستقرار
- نواب وحزبيون: قرار القيادة السياسية عُرف مصري أصيل ورسالة إنسانية للعالم
الصفحة السادسة:-
- مبادرات «الداخلية» .. حماية اجتماعية واستقرار أمني
- «كلنا واحد» تنطلق قبل العام الدراسي: مستلزمات التعليم بأسعار مخفضة ..و 32 ألف شنطة للطلاب الأولى بالرعاية
- الوزارة تكثف دورها لتخفيف الأعباء عن المواطنين في مختلف المحافظات
- أستاذ علم اجتماع: مبادرات الداخلية تقلل معدلات العنف وتزيد معدل الرضا لدى المواطن
- مقال لـ عيسى الزرعوني تحت عنوان «مشاريع إماراتية بمصر .. بلاد النيل مبروكة»
الصفحة السابعة:-
- مقال لـ أحمد عبد الظاهر، تحت عنوان «قانون أوضاع وانتقالات اللاعبين»
- مقال للدكتور ناجح إبراهيم تحت عنوان «عبد القادر الجيلاني وحسن عباس زكي»
- مقال للدكتور مجدي علام تحت عنوان «المجالس المحلية والجمهورية الجديدة»
- مقال لـ عبد الفتاح علي تحت عنوان «لن نتعلق بـ (الحبال الدايبة» مرة أخرى»
- تأملات في الكون ونعم الله .. نبض الشارع
- وجه بتوصيل «التليفون» لمنطقة مسجد الصحابة يا رئيس «المصرية للاتصالات» .. نبض الشارع
- السيسي والحرب على مختلف الجبهات .. نبض الشارع
الصفحة الثامنة والأخيرة:-
- رحلات إلى حقول «الياسمين».. تبدأ مع نسمات الفجر وتضم من 12 إلى 50 شخصًا
- الاستمتاع بالطبيعة ..ومشاركة الفلاحين فرحة الحصاد
- مهرجان «بيانولا الحواديت»: ورش للحفاظ على البيئة بالفن
- مشروع «علي» ينتظر الدعم: أرز باللبن وفواكه على «عجلة»
- ترزي «الستينات» يترحم على الصنعة: «أخر بدلة فصلتها من 3 سنين»