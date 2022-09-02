انطلاق احتفالية «حماة الوطن ومستقبل وطن» لتكريم أوائل الثانوية العامة

ينظم حزب حماة الوطن احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، تحت رعاية الرئيس السيسي، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وعدد من رؤساء لجان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه النائب أحمد العوضي النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، التحية والتقدير لأسر الأوائل علي الجهد الذي تم بذله في وصول أبنائهم إلي هذا المستوي من التفوق والتميز.

العوضي: العلم الركيزة الأساسية التي تدعم مسار الدول

وأكد النائب أن العلم هو الركيزة الأساسية التي تدعم الدولة في مسارها نحو التحول إلي الجمهورية الجديدة، ولابد من التمسك بالقيم والأخلاق باعتبارها مكملا لها.

وزارة التعليم دورها مهم في صياغة مستقبل مصر

وقال النائب، إن وزارة التربية والتعليم لها دور أساسي في صياغة مستقبل مصر، مشيدا بجهود كافة القائمين علي العملية التعليمية لما بذلوه من جهود واسعة في الارتقاء بالمستوي العلمي للطلاب وتنفيذ السياسية التعليمية التي تعود بالنفع العام علي مصلحة الوطن .