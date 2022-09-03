اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب
كتب:
محمود البدوي
07:59 م | السبت 03 سبتمبر 2022
الوطن
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 4 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- عطاء وتمكين في «جمهورية جديدة».. قرارات رئاسية وتشريعات منحت المرأة مكتسبات غير مسبوقة على مدار 8 سنوات
- «السيسي» يوجه بتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد
- إشادات واسعة بملف «الوطن» عن «فوضى الولادة القيصرية»
- الزمالك يلغي الشرط الجزائي في عقد «زيزو» بعد التجديد
- «الري» تستعد لـ «قمة المناخ» بجناح ومبادرات وزيارات ميدانية
- «إيكونومست»: مصر إحدى أفضل مناطق العالم في إنتاج الطاقة الشمسية
الصفحة الثانية
- تنفيذ 5208 وحدات في «سكن لكل المصريين» بالقاهرة الجديدة
- تدريب 350 ألف معلم على التوعية بقضايا المناخ
- إقبال كبير على «كلنا واحد» لشراء مستلزمات المدارس
- وزيرة البيئة تشارك في ماراثون «وادي دجلة» لدعم وتطوير المحميات
- اليوم .. 18 مرشحًا يتنافسون على منصب نقيب المحامين
- «الزراعة»: طرح محصول تقاوي القمح للموسم الجديد بأسعار مدعمة
- محافظ القاهرة: تحويل «الأشراف» لمتحف مفتوح على غرار «المعز»
- «محمد» ضحية الـ «كرونز»: «محتاج نقل دم»
الصفحة الثالثة
- «التخطيط»: مستهدف تكوين مخزون استراتيجي من السلع
- «الاتحاد الأفريقي»: ندرس عرض «حياة كريمة» على دول القارة
- مقال للدكتور محمود مسلم تحت عنوان «مصر والأردن .. التقارب الناجح»
- «التعاون الدولي والكهرباء» تبحثان مشروعات «الطاقة»
- مصر وأمريكا تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي
- الفنانون يشيعون جثمان المخرج علي عبد الخالق إلى مثواه الأخير
- وزير الأوقاف: الرئيس السيسي خير داعم لأهل القرآن
- «التعليم العالي»: بدء قبول خريجي شهادات المعادلة بالجامعات الأهلية
الصفحة الرابعة
- الاقتصاد المصري يثبت قوته في مواجهة الأزمات خلال 8 سنوات .. والحكومة: سجلنا أقل «بطالة» في 30 عامًا
- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «في مقام (السكينة)»
- حياة كريمة .. المبادرة تواجه العطش بوصلات مياه شرب للقرى المحرومة وتنهي معاناة الأهالي للحصول عليها
- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «الولادات القيصرية»
- «السياحة»: سنقدم الدعم للشركات المنفذة لبرامج وفود «co27» لتحقيق أفضل أداء
الصفحة الخامسة
- «أنا بنت مصر» .. عطاء وتمكين في «جمهورية جديدة»
- مساندة ودعم وتمويل .. المرأة تعيش عصرها الذهبي
- سيدات «في مهمة رسمية»
الصفحة السادسة
- قرارات التمكين والدعم الرئاسي في 8 سنوات .. من هنا كانت البداية
- أول رئيس جامعة: تدرجت في الوظائف .. والكفاءة أهلتني للمنصب ..وعمداء الكلية دعموا نجاحي
- أول عمدة: لا أضعف أمام الدموع .. ولا أتعاطف إلا مع أصحاب الحق بعد التأكد من صدقهم
الصفحة السابعة
- هن «أدها وأدود»
- «هند وسوزان» تقودان «مترو الأنفاق»: «بنشوف الفرحة بنا في عيون الناس»
- أول مأذونة مصرية: «بحب مهنتي .. وبقسم وقتي بين الشغل وسعادة أسرتي»
- «ميرنا» .. أول مدربة كرة قدم رجالي في الصعيد .. الملعب هو الحكم
- أول قاضية عرفية في الصعيد: أسعى لوقف «سلسال الدم»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- «يا طالع النخلة هاتلي معاك فرحة»
- حصاد البلح عناقيد رزق معلقة بين الأرض والسماء