اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. تغطيات ومتابعات وملف خاص ومقالات لكبار الكتاب

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 4 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- عطاء وتمكين في «جمهورية جديدة».. قرارات رئاسية وتشريعات منحت المرأة مكتسبات غير مسبوقة على مدار 8 سنوات

- «السيسي» يوجه بتوطين صناعة السفن ومراكب الصيد

- إشادات واسعة بملف «الوطن» عن «فوضى الولادة القيصرية»

- الزمالك يلغي الشرط الجزائي في عقد «زيزو» بعد التجديد

- «الري» تستعد لـ «قمة المناخ» بجناح ومبادرات وزيارات ميدانية

- «إيكونومست»: مصر إحدى أفضل مناطق العالم في إنتاج الطاقة الشمسية

الصفحة الثانية

- تنفيذ 5208 وحدات في «سكن لكل المصريين» بالقاهرة الجديدة

- تدريب 350 ألف معلم على التوعية بقضايا المناخ

- إقبال كبير على «كلنا واحد» لشراء مستلزمات المدارس

- وزيرة البيئة تشارك في ماراثون «وادي دجلة» لدعم وتطوير المحميات

- اليوم .. 18 مرشحًا يتنافسون على منصب نقيب المحامين

- «الزراعة»: طرح محصول تقاوي القمح للموسم الجديد بأسعار مدعمة

- محافظ القاهرة: تحويل «الأشراف» لمتحف مفتوح على غرار «المعز»

- «محمد» ضحية الـ «كرونز»: «محتاج نقل دم»

الصفحة الثالثة

- «التخطيط»: مستهدف تكوين مخزون استراتيجي من السلع

- «الاتحاد الأفريقي»: ندرس عرض «حياة كريمة» على دول القارة

- مقال للدكتور محمود مسلم تحت عنوان «مصر والأردن .. التقارب الناجح»

- «التعاون الدولي والكهرباء» تبحثان مشروعات «الطاقة»

- مصر وأمريكا تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالي

- الفنانون يشيعون جثمان المخرج علي عبد الخالق إلى مثواه الأخير

- وزير الأوقاف: الرئيس السيسي خير داعم لأهل القرآن

- «التعليم العالي»: بدء قبول خريجي شهادات المعادلة بالجامعات الأهلية

الصفحة الرابعة

- الاقتصاد المصري يثبت قوته في مواجهة الأزمات خلال 8 سنوات .. والحكومة: سجلنا أقل «بطالة» في 30 عامًا

- مقال للدكتور محمود خليل تحت عنوان «في مقام (السكينة)»

- حياة كريمة .. المبادرة تواجه العطش بوصلات مياه شرب للقرى المحرومة وتنهي معاناة الأهالي للحصول عليها

- مقال للدكتور خالد منتصر تحت عنوان «الولادات القيصرية»

- «السياحة»: سنقدم الدعم للشركات المنفذة لبرامج وفود «co27» لتحقيق أفضل أداء

الصفحة الخامسة

- «أنا بنت مصر» .. عطاء وتمكين في «جمهورية جديدة»

- مساندة ودعم وتمويل .. المرأة تعيش عصرها الذهبي

- سيدات «في مهمة رسمية»

الصفحة السادسة

- قرارات التمكين والدعم الرئاسي في 8 سنوات .. من هنا كانت البداية

- أول رئيس جامعة: تدرجت في الوظائف .. والكفاءة أهلتني للمنصب ..وعمداء الكلية دعموا نجاحي

- أول عمدة: لا أضعف أمام الدموع .. ولا أتعاطف إلا مع أصحاب الحق بعد التأكد من صدقهم

الصفحة السابعة

- هن «أدها وأدود»

- «هند وسوزان» تقودان «مترو الأنفاق»: «بنشوف الفرحة بنا في عيون الناس»

- أول مأذونة مصرية: «بحب مهنتي .. وبقسم وقتي بين الشغل وسعادة أسرتي»

- «ميرنا» .. أول مدربة كرة قدم رجالي في الصعيد .. الملعب هو الحكم

- أول قاضية عرفية في الصعيد: أسعى لوقف «سلسال الدم»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «يا طالع النخلة هاتلي معاك فرحة»

- حصاد البلح عناقيد رزق معلقة بين الأرض والسماء