وصول ميرفت أمين وأشرف زكي عزاء المخرج الراحل علي عبد الخالق

وصل منذ قليل، لعزاء المخرج علي عبد الخالق، المقام بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين، مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وخالد عبدالجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والمخرج خالد عبد الجليل، وأحمد شاكر عبد اللطيف، وكريم أبو زيد، وأحمد بدير، وفتوح أحمد، ومحمد الصاوي، وميرفت أمين وأشرف زكي.

وتوفي المخرج علي عبد الخالق، داخل أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 78 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة علي عبد الخالق

وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، نبأ الوفاة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مؤكدا أن الفن المصري فقد قيمة فنية كبيرة برحيل مخرج أثرى السينما المصرية بالعديد من الأعمال المميزة.

جنازة علي عبد الخالق

وشهدت جنازة المخرج علي عبد الخالق، حضور الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كما شارك في تشييع الجثمان أشرف زكي، والمخرج خالد جلال، المخرج عمر عبد العزيز، ونهال عنبر وآخرون.