تأجيل محاكمة زوج متهم بقتل زوجته في الإسكندرية إلى 4 أكتوبر المقبل

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، رئيس المحكمة، محاكمة شخص بتهمة قتل زوجته إلى جلسة 4 أكتوبر المقبل، لسماع أقوال شهود العيان في الواقعة التي شهدت تفاصيل قاسية من معاملة الزوج لزوجته التي بدأت بالضرب ثم الحرق ثم حاول توصيلها إلى المستشفى قبل أن يفر هاربا ويتركها لرجل لا يعلم عنها شيئا.

زوج يشعل النيران في زوجته

وبدأت أحداث الواقعة التي حملت رقم 12358 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، حين تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بوصول ربة منزل إلى أحد المستشفيات وبها آثار ضرب وتعذيب.

وتبين للأجهزة الأمنية حين انتقلت لموقع الحادث، أن المتهم يدعى «ا. ال. ت»، حلاق في العقد الثالث من العمر، وأنه على خلاف مع زوجته المجني عليها «س. ر. س»، الأمر الذي دفع المتهم لعزم النية على ضربها ثم أشعل النيران بها بعدما اتخذ عدة خطوات لذلك.

خطة الزوج للتخلص من زوجته

وكشفت التحريات أن المتهم اصطحب ابنته «م.ا ال»، 5 سنوات، إلى أحد الجيران، ثم عاد إلى منزل الزوجية، وأوسعها ضربًا باستخدام عصا خشبية وأصابها بإصابات بالغة في الرأس والوجه وألحق بها إصابات بعموم جسمها، ثم أشعل النيران في جسدها حتى توفيت.

المتهم فر هاربا

وبحسب التحريات، فإن المتهم استدعى سائق سيارة أجرة وأحد الجيران لمساعدته في نقل الزوجة التي تعاني ظروفا مرضية حادة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأثناء السير على الطريق طلب منهم النزول لشراء شىء ثم فر هاربًا، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، والتي تمكنت من ضبط المتهم وإحالته إلى المحاكمة.