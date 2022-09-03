إصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث على طريق «الإسكندرية - مطروح»

أصيب 8 أشخاص من أسرة واحدة اليوم السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الساحلي الدولي «الإسكندرية - مطروح»، أمام الوحدة المحلية لقرية الجراولة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وإخطار اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى مطروح العام مصابي الحادث، وهم حلمي عبد الرازق عدس، 70 سنة، من السنطة محافظة الغربية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد الرازق حلمي عبد الرازق، 40 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسهام عادل عبد الرازق سعد، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإيمان عبد الرازق حلمي، 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورقية عبد الرازق حلمي، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومنة عبد الرازق حلمي، 5 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد عبد الرازق حلمي، 4 أشهر، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

فحوصات طبية للمصابين

ويجري فريق الانتشار السريع بقسم الطوارئ في مستشفى مطروح العام، استكمال الفحوصات الطبية لجميع المصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل اللازمة لكل حالة.

الشرطة تنتقل الحادث

ومن جانبها انتقلت مباحث مرور مرسى مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص والمعاينة لكشف ملابسات وأسباب وقوع الحادث ورفع تقرير لجهات التحقيق.