محلل سياسي: رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ستواجه عقبات اقتصادية كبيرة

كشف الدكتور كايد عمر، المحلل السياسي، العقبات والمشكلات التي قد تواجه ليز تراس، رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، بعد الفوز بالمنصب عقب انتخابات أمام منافسها وزير الخزانة السابق ريشى سوناك، وذلك خلفاً لجونسون الذى تقدم باستقالته، ويترك مهام منصبه الإثنين.

وأوضح أن الاقتصاد البريطاني يواجه تضخما وتدهورا، إلى جانب التضخم الذي تتجاوز نسبته الـ 11% مؤخرا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على قناة «دي إم سي».

حزب المحافظين أعلن فوز ليز تراس

وأضاف «عمر»، أن حزب المحافظين أعلن فوز ليز تراس، وزيرة الخارجية في حكومة بوريس جونسون المستقيلة، بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، إذ حصلت ليز تروس على إجمالي 81.326 من أصوات المحافظين، بينما حصل منافسها وزير الخزانة السابق ريشى سوناك على 60.399، وبلغت نسبة التصويت 82.6%، موضحًا أن بريطانيا سوف تواجه مشكلات اقتصادية كبيرة نتيجة خفض الضرائب وغيره من القرارات الأخرى لذلك سوف تواجه رئيسة الوزراء الجديدة عقبات كبيرة.

العقبات ستلاحق تروس بعد توليها المسئولية

وأوضح كايد عمر المحلل السياسي أن العقبات ستلاحق تراس بعد توليها المسئولية، خلفا لبوريس جونسون، فرئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تعهدت في كلمتها بتقديم خطة قوية لخفض الضرائب وتحقيق نمو الاقتصاد والتعامل مع أزمة الطاقة والفواتير المرتفعة للطاقة لدى البريطانيين، وأيضا التعامل مع القضايا الأبعد المتعلقة بإمدادات الطاقة، كما وعدت بتحقيق انتصار كبير لحزب المحافظين في الانتخابات العامة المقررة في 2024.

التعامل مع القضايا الأبعد المتعلقة بإمدادات الطاقة

وتابع المحلل السياسي، أن رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة قالت في أول كلمة لها عقب إعلان فوزها «إيمان حزبها بالحرية والقدرة على السيطرة على الحياة الخاصة، وبالضرائب المنخفضة وبالمسئولية الشخصية يلقى صدى لدى الرأي العام، ولهذا فاز الحزب في 2019، وسيحقق ما صوّت الناس لأجله».