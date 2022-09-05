روسيا تعلق على تولي «تراس» رئاسة حكومة بريطانيا: ستتخذ مسارا مدمرا

بعد ساعات من تولي رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، ليز تراس، اليوم الإثنين، منصبها الجديد، حرص مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، سيرجي بيلييف على التعليق على فوزها خاصة في ظل علاقات مأزومة بين روسيا وبريطانيا التي تدعم أوكرانيا ضد موسكو.

ونقلت وكالة أنباء نوفستي الروسية عن «بيلييف» الذي أوضح أنه يتوقع أن تسير العلاقات بين روسيا وبريطانيا في المسار المدمر الذي ستتبعه رئيسة الوزراء الجديدة، متابعا: «لم نتصرف قط كمبادر لوقف الحوار مع بريطانيا».

تعليق روسي على رئيسة الوزراء الجديدة

وذكر مدير الدائرة الأوروبية الثانية بوزارة الخارجية الروسية، أن هناك استفزازا بريطانيا مستمرا وتوجيه اتهامات لا أساس لها وعقوبات أحادية داعيا الشعب البريطاني في كل مرة إلى التعقل وعدم الإضرار بالعلاقات بين البلدين، مبينا أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون شارك الفترة الماضية في تدمير التعاون بين دولتي روسيا وبريطانيا.

أولى كلمات «تراس» بعد توليها المنصب

وكتبت رئيسة الوزراء الجديدة «تراس» بعد إعلان فوزها بالمنصب اليوم ضد وزير المالية الحالي ريشي سوناك، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «يشرفني أن أُنتخب زعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا أشكركم على ثقتكم بي لقيادة وتقديم الدعم لبلدنا العظيم. سأتخذ إجراءات جريئة لإخراجنا جميعًا من خلال هذه الأوقات الصعبة، وتنمية اقتصادنا، وإطلاق العنان لإمكانات المملكة المتحدة».

وقت صعب في بريطانيا

وتتولى تراس المنصب في ظروف اقتصادية صعبة في بريطانيا التي تعاني من نسبة ضخمة مرتفعة بعد أزمة جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على أسعار السلع والطاقة حول العالم.

وتدور رحى الحرب الروسية الأوكرانية منذ نهاية فبراير الماضي وسط دعم أوروبي لأوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا الاتحادية ومنعها من استخدام نظام تبادل الأموال سويفت.