إنجازات تغير وجه الحياة في قرى الريف ضمن استراتيجية بناء «الجمهورية الجديدة»

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أمس، تحقيق الإنجازات فى المشروعات المخطط لها لتغيير وجه الحياة وتحسين جودة حياة المواطنين فى قرى الريف بمختلف المحافظات، استمراراً فى بناء الجمهورية الجديدة، حيث تابع فريق مؤسسة «حياة كريمة»، فى شبين القناطر بمحافظة القليوبية تنفيذ مشروعات المبادرة، وتسلمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ ثلاثة مراكز شباب جديدة، ضمن مشروعات المبادرة، بالإضافة إلى تنفيذ 351 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 7٫1 مليار جنيه بالفيوم.

وقالت مؤسسة «حياة كريمة»، فى بيان، إن فريق المؤسسة تابع عمليات تنفيذ المشروعات فى شبين القناطر، وأهمها: مركز طبى كفر شبين، والوحدة الصحية بالكوم الأحمر، والوحدة الصحية بكفر الشوبك، والوحدة الصحية بكفر طحا، والمركز الطبى بطحا نوب، ومركز طبى نوى، وإنشاء وحدة صحية العطارة، بالإضافة إلى نقطة إسعاف شبين القناطر وطحانوب ونوى ومحطة معالجة الكوم الأحمر، مؤكدة أن باقى الأعمال ستنتهى خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ 100% من المجمعات الخدمية فى شبين القناطر.. وتسليم 3 مراكز شباب فى كفر الشيخ.. و351 مشروعاً للمياه والصرف بـ7.1 مليار جنيه

وبلغت نسب تنفيذ إنجازات المبادرة الرئاسية بمركز شبين القناطر بالقليوبية، فى المجمعات الخدمية 100%، والمركز الطبى لكفر شبين 40%، والوحدة الصحية بالكوم الأحمر 69%، والوحدة الصحية بكفر الشوبك 35%، والمركز الطبى فى طحانوب 67%، ومحطة معالجة الكوم الأحمر 70%.

وفى كفر الشيخ، تسلمت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ثلاثة مراكز شباب جديدة فى مركز مطوبس، ضمن المشروعات القومية بـ«حياة كريمة»، فى مرحلتها الأولى بالمحافظة. وجرى تسليم مراكز شباب «الفتح والغنايم وإبيانة»، بحضور استشارى من رئاسة مجلس الوزراء، وجهاز تعمير الساحل الشمالى، ومديرية الشباب والرياضة، وإدارة شباب مطوبس.

وأكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى أتت بثمارها، فشعر أهالى القرى بالنقلة الكبيرة التى شهدتها قراهم من خلال إنشاء المشروعات المتعدّدة التى تم الانتهاء منها والجارى إنشاؤها ببقية قرى مركز مطوبس وتوابعها، لتشمل جميع القطاعات، بتكلفة تزيد على 7 مليارات ونصف المليار جنيه، لإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين، متضمّنة 19 مشروعاً بالشباب والرياضة.

وفى الفيوم، أكد المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، أمس الأول، تنفيذ 351 مشروعاً بنطاق المحافظة، بتكلفة تقديرية 7٫1 مليار جنيه، ضمن مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، بواقع 249 مشروعاً بقرى إطسا، و102 مشروع بقرى يوسف الصديق.

وأشار محافظ الفيوم، فى بيان، إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تنفذ بالمحافظة من خلال المبادرة الرئاسية، تزيد نسبة تغطية القرى المستهدفة بشتى أنحاء المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتاً إلى أنه ينفّذ 220 مشروعاً للصرف الصحى، بقيمة 5٫3 مليار جنيه، تشمل 10 محطات معالجة لمياه الصرف الصحى، وبلغت نسب التنفيذ بها من 5% إلى 80%، منها 4 محطات بإطسا، و6 محطات بمركز يوسف الصديق، و42 محطة رفع، جارٍ العمل فى 37 منها وبلغت نسب التنفيذ من 45% إلى 90%، بواقع 30 محطة رفع بقرى إطسا، وعدد 12 محطة بقرى يوسف الصديق.

وتابع أن مشروعات الصرف الصحى تشمل أيضاً، 42 مشروعاً لخطوط الطرد، تم إنهاء مشروعين منها، وجارٍ العمل فى 28 مشروعاً، وبلغت نسب التنفيذ من 40% إلى 60%، كما يجرى تنفيذ 131 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة قرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، تشمل توسعة ورفع كفاءة محطتى العزب وقحافة، وبلغت نسب التنفيذ بهما من 40% إلى 60%، إضافة إلى عدد 3 خزانات لمياه الشرب بواقع خزانى قصر الجبالى وكحك بيوسف الصديق، وخزان يادم غالب بمركز إطسا، وبلغت نسب التنفيذ بالخزانات الثلاثة من 30% إلى 60%، كما جرى الانتهاء من 60 مشروعاً لشبكات مياه الشرب بالقرى المستهدفة، من أصل 63 مشروعاً، كما جرى الانتهاء من 63 مشروعاً بالقرى المستهدَفة للوصلات المنزلية لمياه الشرب.

وفى الغربية، تفقد المحافظ الدكتور طارق رحمى، مساء أمس الأول، مشروعات «حياة كريمة» بقرية نهطاى، وذلك خلال جولة مسائية، شملت مشروعات مدرسة نهطاى للتعليم الأساسى، ومركز الشباب، وحدة الحماية المدنية، ونقطة الشرطة، السوق والموقف النموذجيين.

وأوضح المحافظ أن «حياة كريمة» مشروع القرن، الذى دشّنه الرئيس «السيسى» كمبادرة رئاسية فى بداية عام 2019، وتحول إلى مشروع قومى فى بداية 2021، حيث ينفّذ 935 مشروعاً داخل 54 قرية و88 تابعاً فى مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

من ناحية أخرى، قال هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة والمحافظات نجحت فى حل 241 شكوى من إجمالى 255 شكوى فى القرى المنفّذة بها مبادرة «حياة كريمة»، من خلال «صوتك مسموع»، ويجرى حل الشكاوى المتبقية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن دعم رئيس الوزراء لجهود الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها وحل أى مشكلات أو شكاوى لأهالى القرى، كان له بالغ الأثر فى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية وحل مشكلات الأهالى.

وأوضح «آمنة»، فى بيان أمس عقب تلقى تقرير عن الموقف التنفيذى للاستجابة للشكاوى التى تلقتها «صوتك مسموع» خلال أغسطس الماضى، أن أغلب الشكاوى تركزت على حاجة القرى لدعم البنية الأساسية كالصرف الصحى، أو تركيب مواسير مياه الشرب، أو رصف الطرق، أو إنشاء مدرسة أو وحدة صحية أو جمعية زراعية أو مجمع خدمات أو إحلال وتجديد منازل، إضافة إلى طلب بعض الأهالى إدراج قراهم فى المرحلة الحالية أو المقبلة بمبادرة «حياة كريمة».

وعن جهود «حياة كريمة» المستمرة وإنجازاتها، قال الدكتور محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إن مصر قدمت نموذجاً يُحتذى به لما تبذله من جهود كثيرة فى مجال العمل الخيرى على جميع المستويات، لافتاً إلى أن الرئيس «السيسى» أول من عمل على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيرى بالمجتمع المصرى بمختلف فئاته، وذلك من أجل خدمة الوطن وتوفير الحياة الكريمة له.

وأضاف «البدرى»، فى بيان أمس، أن القيادة السياسية كانت حريصة منذ البداية على تفعيل أنشطة العمل الخيرى بمختلف أنواعه، وذلك من خلال الكثير من المبادرات الرئاسية التى يتم إطلاقها من أجل المواطن المصرى، وكان من أبرزها «حياة كريمة» التى تطوع بها مئات الآلاف من الشباب يعملون ليلاً ونهاراً دون كلل بهدف تحقيق التنمية وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجاً وتحسين حياة 60 مليون مواطن مصرى فى مختلف محافظات الجمهورية.

وتابع أن هناك مشاركة ملحوظة من الأحزاب السياسية والمؤسسات المجتمعية المختلفة لتقديم الدعم للمواطنين، فضلاً عن دور مؤسسات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس هذا العام على أنه عام المجتمع المدنى.