«حياة كريمة» تكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع الجامعة البريطانية

كشفت غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية، حيث توجهت بالشكر للعاملين في العمل الخيري في مصر، والمتطوعين في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والبالغ عددهم 31 متطوع شاب من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضافت «البهنساوي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود السعيد مقدم برنامج «المبادرة» على قناة «إكسترا نيوز»: «بروتوكول مهم جدًا ضمن سلسلة البروتوكولات التي نسعى إلى إتمامها والشراكات معها، حيث تعتبر الجامعة البريطانية أحد المؤسسات الجامعية الكبيرة، ويستهدف هذا البروتوكول تبادل الخبرات بيننا وبينهم في المشروعات المشتركة في مجالات محددة».

وتابعت رئيس المركز الإعلامي لمؤسسة حياة كريمة، بأنّ من ضمن هذه المجالات كل التخصصات الطبية مثل طب الأسنان والتمريض والصيدلة والصحة النفسية والصحة العامة وتوفير الرعاية العامة، مشيرةً إلى أنّ الجامعة البريطانية أول جامعة خاصة في مصر توقع معها المبادرة الرئاسية بروتوكول تعاون.

البروتوكول سيتضمن الخدمات الطبية

وأشارت إلى أنّ البروتوكول يشمل عدة خدمات ستقدم للمواطنين في قرى حياة كريمة على رأسها الخدمات الطبية من خلال تنظيم وإطلاق القوافل الطبية في مختلف التخصصات، إضافة إلى الصحة النفسية، وخدمات بحثية مقدمة بالتعاون بين المؤسسة والجامعة، وهذا الأمر مهم جدًا من خلال البحوث المتخصصة في الجامعة البريطانية.

القدرات التطوعية ضمن البروتوكول

ولفتت إلى أنّ البروتوكول سيتطرق أيضا إلى القدرات التطوعية، حيث وفرت الجامعة فرق عمل مختلفة من شباب وطلاب الجامعة سيشاركون في الأعمال الميدانية بالتنسيق مع فرق العمل الميدانية في مؤسسة حياة كريمة، كما سيتم التعاون على مستوى القدرات التنموية والتوعوية، بحيث سيجرى تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل في مجالات مختلفة تخدم المبادرة الرئاسية.