الكشكي: انتهاء اجتماع الحوار الوطني اليوم باختيار مقرري 3 لجان رئيسية

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة الحوار الوطني اليوم استغرقت نحو 6 ساعات، وهناك حالة من الجدية الشديدة لتحقيق إنجاز في مراحل الحوار، مع عمق شديد في دراسة الأسماء المقترحة للجان.

اختيار المقررين يتطلب وقتا كافيا

وأوضح «الكشكي» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس من داخل مقر أمانة الحوار الوطني، ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الاجتماعات لا تسير ببطء كما يروج البعض، ولكن الأمور تتم وفقا لتخطيط محكم، مشيرا إلى أن مقرري اللجان شخصيات لها حضور كبير، وكل منهم يمثل قيادة حقيقية لمجموعته التي تتولى نقاش القضايا على الهواء مباشرة أمام الجمهور، لذلك تطلب اختيار الأسماء وقتا كافيا.

الحوار الوطني ينطلق من أرضية وطنية مشتركة

وأشار إلى أن اختيار مقرري اللجان جرى من بين عشرات الأسماء بعد مراجعتها والتأكد منها جيدا، موضحا أن الحوار الوطني ينطلق من أرضية وطنية مشتركة والهدف واحد ومتفق عليه، وتم الاتفاق على اللجان الرئيسية الثلاث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان المحور السياسي من أهم المحاور التي تطلبت عملا مكثفا.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الاجتماع انتهى إلى حسم المقررين والمساعدين لـ3 لجان رئيسية من لجان الحوار الوطني، بالإضافة للجان الفرعية التي تندرج تحت المحور السياسي، مشيرا إلى أن الاختيار من المشاركين قائم على الخبرات والمعرفة التي يتمتع بها كل مرشح لتولي منصب مقرر لجنة من لجان الحوار الوطني.