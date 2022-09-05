عضو أمناء الحوار الوطني: «التوافق» قاعدة اختيار مقرري اللجان والمساعدين

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم هي واحدة من أهم جلسات مجلس الأمناء لأنها تمثل العتبة الأخيرة قبل انطلاق الحوار الوطني، أي الحوار المباشر بين الأطياف المشاركة في وضع تصورات محددة بشأن اللجان والقضايا موضوع الحوار.

15 لجنة بمجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف «فرحات» خلال لقاء ببرنامج «اليوم»، على قناة «dmc»، تقديم الإعلامية سارة حازم، أنّ المهمة الأساسية لجلسة اليوم تحديد المقررين والمقررين المساعدين للجان، بواقع 15 لجنة، بالإضافة إلى اللجان العامة، مشيرًا إلى أن الجلسة ستختار المقررين والمقررين المساعدين لكل هذه اللجان.

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عُرض أمام المجلس قائمة تشمل المقررين والمقررين المساعدين لكل لجنة بالإضافة إلى أسماء مرشحة للمشاركة في الحوار الوطني»، مشيرًا إلى وجود قواعد أساسية تحكم عمل جلسة اليوم في الاختيار.

ضوابط الجلسات

وأوضح، أن هذه القواعد تتمثل في التوافق بين أعضاء مجلس الأمناء، حيث يمثلون أطيافا سياسية مختلفة ومؤسسات وخبرات عديدة داخل المجلس، وبالتالي فإن أول قاعدة هي التوافق بين كل هؤلاء، وهذه هي القاعدة الأساسية التي حكمت عمل كل إجراءات وخطوات المراحل السابقة.

وأشار، إلى أن الضابط الثاني مسألة التخصص، إذ أن الحوار الوطني به قضايا نوعية وتحتاج إلى متخصصين وخبراء في كل هذه اللجان، وبالتالي فإن التخصص هو ضابط مهم، بمعنى أن يكون هناك متخصصون في كل هذه القضايا، لأن الكثير من هذه القضايا فنية.