انطلاق الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاجتماع الخامس للمجلس، قبل قليل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، واللجان الفرعية الـ15 المتفرعة عنها، وذلك من بين الترشيحات التي قدّمتها الأطراف المشاركة في الحوار وبعض أعضاء مجلس الأمناء، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام.

انعقاد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني

وجاء في منشور على الصفحة الرسمية لـ«الحوار الوطني» بموقع «الفيس بوك»، قبل بدء الاجتماع: «بخطوات ثابتة.. الاستعدادات جارية على قدمٍ وساق.. تجهيز القاعات وأوراق العمل تأهُّبًا لانعقاد الاجتماع الخامس لمجلس أمناء الحوار الوطني في الساعة الواحدة ظهر اليوم، لمناقشة اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاثة، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، واللجان الفرعية الخمسة عشر المتفرعة عنها».

كما نشرت الصفحة مقطع فيديو يوضح الاستعدادات الجارية على قدمٍ وساق، متضمنة تجهيز القاعات، بالإضافة إلى أوراق العمل تأهُّبًا لانعقاد الاجتماع الخامس لـمجلس أمناء الحوار الوطني.