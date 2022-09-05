15 قضية يناقشها الحوار الوطني قبل انطلاق الجلسة الخامسة.. تعرف عليها

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق الجلسة الخامسة لمجلس أمناء الحوار الوطني، المقرر أن يناقش فيها المجلس اختيار المقررين والمقررين المساعدين، لمحاور الحوار الثلاثة، من بين الترشيحات التي تقدمت بها كافة الأطراف المشاركة بالحوار، وبعض أعضاء مجلس الأمناء، من أجل اختيار الأنسب لتولي هذه المهام.

قضايا الحوار الوطني

وكشف مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان له عن القضايا التي تتضمنها المحاور الثلاثة للحوار، موضحاً أن القضايا تتضمن الآتي:

المحور السياسي

تتضمن قضايا المحور السياسي:

1- مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسي.

2- المحليات.

3- حقوق الإنسان والحريات العامة.

المحور المجتمعي

يعتبر المحور المجتمعي من أوائل المحاور التي تشغل بال المواطنين وينقسم إلى لجان فرعية ونوعية تمثل أهم قضاياه وهي:

4ـ التعليم.

5ـ الصحة.

6ـ الزيادة السكانية.

7ـ الأسرة والتماسك المجتمعي.

8- الثقافة والهوية الوطنية.

قضايا المحور الاقتصادي

تتضمن قضايا المحور الاقتصادي:

9ـ التضخم وغلاء الأسعار.

10- الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

11- أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة.

12- الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي».

13- الصناعة.

14- الزراعة والأمن الغذائي.

15- العدالة الاجتماعية.

الاجتماع الخامس للحوار الوطني

وكان المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، أكد أن مجلس أمناء الحوار، يعقد اجتماعه الخامس، اليوم الإثنين الموافق 5 سبتمبر، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهراً، موضحاً أنه من المقرر في هذه الجلسة التوافق على أسماء المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الثلاث، السياسية والاقتصادية والمجتمعية، واللجان الفرعية الخمسة عشر المنبثقة عنها، ومن المقرر أيضًا إعداد الملفات والموضوعات المُزمع مناقشتها في هذه اللجان بالجلسات المقبلة، وتحديد المواعيد المقررة لها.