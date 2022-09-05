الرئيس التونسي يبحث إجراء الانتخابات البرلمانية 17 ديسمبر المقبل

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، وضع مشروع جديد لقانون الانتخابات في البلاد مع الأخذ بالمقترحات التي يتقدم بها من دعم المسار الإصلاحي في تونس، بحسب خبر عاجل نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية

وأضاف الرئيس التونسي، أنه يبحث مع رئيس هيئة الانتخابات الاستعدادات لإجراء انتخابات البرلمان في 17 ديسمبر المقبل دون الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن هذه الانتخابات بشكل معمق.