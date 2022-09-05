اعتماد لائحة مركز بحوث التنمية المستدامة بجامعة سوهاج

اعتمدت لجنة اللوائح المالية والإدارية بوزارة المالية، اللائحة المالية والإدارية لوحدة مركز دراسات وبحوث التنمية المستدامة لجامعة سوهاج، عقب مناقشتها في اجتماع اللجنة بمقر وزارة المالية بالقاهرة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن هذه اللائحة سبق اعتمادها من مجلس جامعة سوهاج، ثم من المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع، حتى صدر بها قرار وزاري من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

هدف اللائحة

وأضاف «عبد الخالق»، أن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو تعظيم الاستفادة من القانون رقم 23 لعام 2018، ولائحته التنفيذية التي صدرت عام 2019، والذي ينظم حوافز الابتكار ويسمح للجامعات ومؤسسات البحث العلمي بتسويق مخرجات البحث العلمي بها من خلال إنشاء وادي التكنولوجيا.

توفير موارد بالجامعة

وتابع أن اللائحة تعطي الفرصة للهيئات المستفيدة منها لتأسيس شركات لتسويق نواتج البحث العلمي، وهو ما يتم العمل عليه بجامعة سوهاج خلال الفترة الحالية، كما يتم استضافة شركات قائمة بالفعل قادرة على تسويق هذه المخرجات، وذلك حتى تلحق الجامعة بقاطرة التنمية في المجتمع المحلي المحيط بها، ولتصبح جامعة سوهاج قادرة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أنشطتها المختلفة من مواردها الذاتية.